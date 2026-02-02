Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Pobra

Rematadas las obras de renovación del pavimento de unos 600 metros de viales de la primera fase del polígono industrial de A Pobra

El alcalde de A Pobra, la delegada territorial de la Xunta y la presidenta de la Entidade de Conservación do Polígono Industrial da Tomada supervisaron las obras de mejora en el recinto empresarial

Chechu López
02/02/2026 15:35
Isabel Cañas, José Carlos Vidal, Belén do Campo y Manuel Durán visitaron esta mañana el remate de las obra en viales del parque empresarial de A Tomada
Isabel Cañas, José Carlos Vidal, Belén do Campo y Manuel Durán visitaron esta mañana el remate de las obra en viales del parque empresarial de A Tomada
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

El alcalde de A Pobra, José Carlos Vidal, y la delegada territorial de la Xunta de Galicia en A Coruña, Belén do Campo, junto con la presidenta de la Entidade de Conservación do Polígono Industrial da Tomada, Isabel Cañas, y el portavoz del grupo municipal del PP pobrense, Manuel Durán, supervisaron esta mañana las obras de mejora llevadas a cabo en el recinto empresarial de dicha localidad. 

Se trata de una actuación financiada al amparo de una ayuda para el acondicionamiento de las infraestructuras de los parques empresariales promovidos por el Gobierno autonómico y que contempló el fresado de las zonas asfaltadas en un tramo de 600 metros lineales de la primera fase de dicho recinto, para luego proceder a aplicar una nueva capa asfáltica de 5 centímetros de espesor, seguida del repintado y colocación de señales.

El primer edil destacó la importancia de estas obras “para garantir unhas infraestruturas viarias axeitadas, mellorando a seguridade da circulación e as condicións de uso dun polígono que desempeña un papel clave para o noso tecido empresarial”.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

Imagen de archivo de una familia disfrutando de la playa en Sanxenxo

Sanxenxo registró más de 9.000 viajeros en el último mes de 2025
C. Hierro
El once titular del Ribadumia ante el Unión Dena

El CD Ribadumia golea al Unión Dena y sube la puja por el ascenso directo
María Caldas
El ideal gallego

El PSOE de Sanxenxo exige cambios en el modelo económico para garantizar la vivienda y el empleo durante todo el año
C. Hierro
Un enlace celebrado en la comarca de O Salnés, en una imagen de archivo

Las bodas civiles marcaron récord de la última década en Ribadumia
b. y. o salnés