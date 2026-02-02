Rematadas las obras de renovación del pavimento de unos 600 metros de viales de la primera fase del polígono industrial de A Pobra

Isabel Cañas, José Carlos Vidal, Belén do Campo y Manuel Durán visitaron esta mañana el remate de las obra en viales del parque empresarial de A Tomada

El alcalde de A Pobra, José Carlos Vidal, y la delegada territorial de la Xunta de Galicia en A Coruña, Belén do Campo, junto con la presidenta de la Entidade de Conservación do Polígono Industrial da Tomada, Isabel Cañas, y el portavoz del grupo municipal del PP pobrense, Manuel Durán, supervisaron esta mañana las obras de mejora llevadas a cabo en el recinto empresarial de dicha localidad.

Se trata de una actuación financiada al amparo de una ayuda para el acondicionamiento de las infraestructuras de los parques empresariales promovidos por el Gobierno autonómico y que contempló el fresado de las zonas asfaltadas en un tramo de 600 metros lineales de la primera fase de dicho recinto, para luego proceder a aplicar una nueva capa asfáltica de 5 centímetros de espesor, seguida del repintado y colocación de señales.

El primer edil destacó la importancia de estas obras “para garantir unhas infraestruturas viarias axeitadas, mellorando a seguridade da circulación e as condicións de uso dun polígono que desempeña un papel clave para o noso tecido empresarial”.