Diario de Arousa

A Pobra

Solicitan un total de nueve años de cárcel para dos mujeres que vendían droga tirándola desde una ventana de su casa en A Pobra

La Fiscalía pide una condena de cuatro años de cárcel, así como el abono de una multa de 15.294 euros para otro acusado contra el que se señaló otro juicio por tráfico de estupefacientes

Chechu López
31/01/2026 07:20
El juicio contra los tres cazadores se celebró en la sección sexta de la Audiencia Provincial en Santiago de Compostela
Los dos juicios por tráfico de drogas en A Pobra en la sección compostelana  de la Audiencia Provincial  fueron señalados para el próximo viernes
Chechu Río
Dos mujeres deberán sentarse a partir de las diez de la mañana del viernes 6 de febrero en el banquillo de los acusados de la sección compostelana de la Audiencia Provincial de A Coruña para responder de sendos delitos contra la salud pública en la modalidad de tráfico de drogas, un procedimiento que fue instruido en la Plaza 2 del Tribunal de Instancia de Ribeira. La Fiscalía les solicita cuatro años y medio de cárcel para cada una, así como el pago de una multa de 1.383 euros, con responsabilidad civil subsidiaria de 180 días de privación de libertad en caso de impago, y las costas judiciales, además del comiso de los útiles y el dinero intervenido.

El Ministerio Público indica en su escrito de acusación que, en la fecha de los hechos, que como mínimo se produjeron entre el 8 y 29 de octubre de 2021, las dos procesadas vivían en un domicilio de A Pobra, y que de común acuerdo se dedicaban a la venta de sustancias estupefacientes tanto en la propia vivienda como en los alrededores de la misma, que era frecuentada de día y, sobre todo, de noche, por consumidores y compradores de drogas. Y precisa que su modus operandi habitual era tirar las bolsitas con cocaína y heroína desde una de las ventanas de la casa, y que en una libreta anotaban todas las operaciones de venta para contabilizarlas.

La Fiscalía precisa que el 29 de octubre de ese año les fueron intervenidos en dicho domicilio 17 envoltorios con 5,32 gramos de cocaína, con una pureza entre el 75,67% y 86,65% y un valor en el mercado ilícito de 560 euros, así como otros cuatro con 0,484 gramos de heroína, con una riqueza entre el 35,33% y 35,77% y un valor de 33,77 euros. Además, les incautaron varios útiles e instrumentos destinados a la dosificación de la droga, como una báscula de precisión, cucharas dosificadoras, un alicate para sellar las dosis, la referida libreta de anotaciones, bolsas de plástico y recortes, junto con 746’5 euros procedentes de la venta de estupefacientes

Para las doce del mediodía del próximo viernes se señaló en la misma sección de la Audiencia Provincial un juicio, por una causa que fue instruida en la Plaza 3 del Tribunal de Instancia de Ribeira, contra un hombre para el que la Fiscalía solicita una condena de cuatro años de cárcel, así como el abono de una multa de 15.294 euros, con responsabilidad civil subsidiaria de un día por cada 500 euros impagados. La Fiscalía sostiene que el 1 de abril de 2024, ese individuo poseía, con destino a su venta tres envoltorios con 133,32 gramos, con purezas entre el 7,33% y 12,63% y un valor de 7.647 euros. 

El Ministerio Público señala en su escrito de conclusiones provisionales que dos de los tres envoltorios, con casi 117 gramos los llevaba encima cuando fue interceptado por las fuerzas de seguridad en una calle de A Pobra, y el tercero lo escondía en la cocina de una vivienda de la Rúa Unión, en las que también se decomisaron una báscula de precisión y 245 euros que procedían de la venta ilícita de sustancias.

