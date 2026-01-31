Mi cuenta

Diario de Arousa

A Pobra 

El BNG denuncia en A Pobra una sanidad pública “deteriorada” y llama a la movilización social

Fátima Pérez
31/01/2026 22:00
Acto abierto en defensa de la sanidad pública
Acto abierto en defensa de la sanidad pública
Cedida
El BNG reunió este viernes a los vecinos de O Barbanza en un acto abierto en defensa de la sanidad pública en la sala de la biblioteca municipal de A Pobra do Caramiñal. El encuentro sirvió para analizar el “desmantelamento” del sistema sanitario público gallego en la comarca barbanzana. 

En el encuentro la portavoz del BNG en A Pobra, Amparo Cerecedo, hizo un repaso de la situación actual de la sanidad gallega, poniendo de manifiesto el deterioro progresivo de los servicios públicos de salud y las consecuencias directas sobre la ciudadanía. 

La concejala del BNG centró parte de su intervención en la situación anómala del PAC de A Pobra, un servicio de urgencias sin atención en horario de tarde, que obliga a derivar a todos los pacientes al PAC de Ribeira, provocando la saturación generalizada de los recursos públicos en nuestra zona y poniendo en riesgo el derecho a la atención sanitaria. 

Por su parte, la diputada en el Parlamento Gallego, Rosana Pérez, subrayó la importancia de la movilización social como herramienta para revertir esta situación, haciendo un llamamiento a participar en las protestas convocadas en los centros de salud de toda la comarca. 

