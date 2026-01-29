Mi cuenta

Diario de Arousa

A Pobra

A Pobra aprobó que los 221.767 euros del Plan Complementario de la Diputación se destinen a la reforma del parque infantil de O Castelo

La corporación municipal aprobó que los 552.204 euros que le asignó la institución provincial en el POS+2026 sean para gasto corriente y garantizar el funcionamiento de los servicios básicos

Chechu López
29/01/2026 17:10
El parque infantil de O Castelo será objeto de una actuación de remodelación y modernización a través del Plan Complementario de la Diputación de A Coruña

La corporación municipal de A Pobra aprobó, con el voto favorable de los 7 concejales del gobierno cuatripartito y las abstenciones de los 5 ediles del PP, que los 552.204 euros que le asignó la Diputación de A Coruña al Ayuntamiento a través del POS+2026 se destinen únicamente a sufragar gasto corriente, con la justificación de garantizar el correcto funcionamiento de servicios básicos a la ciudadanía. Asimismo, se acordó reservar los casi 221.767 euros correspondientes al Plan Complementario 2026 a la remodelación y modernización del parque infantil de O Castelo.

Según fuentes municipales, esta actuación permitirá renovar y actualizar los elementos existentes, mejorar el área de juegos y ampliar su capacidad, así como la diversidad de juegos disponibles. Además, el proyecto pone especial atención en la incorporación de nuevos elementos accesibles y un diseño más atractivo e inclusivo, pensado para un amplio rango de edades. Esa intervención incluye la reorganización e integración del mobiliario urbano y de los servicios del entorno para reforzar ese espacio como punto de encuentro, socialización y disfrute al aire libre, en una zona frecuentada y valorada por la ciudadanía y visitantes, y que forma parte de los atractivos del centro de la villa. 

Asimismo, se procederá a la renovación del pavimento amortiguador de caucho continuo en toda la superficie del área de juegos para mejorar las condiciones de confort y seguridad. Además, dada su localización próxima al tránsito rodado de vehículos, se prevé la instalación de una valla de madera en los accesos para reforzar la protección de las personas usuarias. La actuación se completa con un nuevo conjunto de bancos modulares de hormigón prefabricado para hacer de ese recinto un espacio más cómodo y funcional.

Además, el pleno municipal dio luz verde, pese al voto en contra de los cinco concejales del PP, a la modificación de la designación de dedicaciones, por la que, tal y como se anunció hace unos días, el alcalde, José Carlos Vidal, asumirá la delegación de Deportes, tras la renuncia del concejal Eloy Sobrido a seguir encargándose de esa área por “falta de tempo” y que es “moi difícil de compatibilizar” con su dedicación parcial.

Los siete concejales de los cuatro grupos que conforman el Gobierno municipal tumbaron con sus votos las tres mociones presentadas por el PP que demandaban el incremento de ayudas para asociaciones y clubes locales y que realizan actividades lúdicas, culturales, deportivas y educativas en el municipio y de las subvenciones nominativas destinadas a las comisiones de fiestas de la localidad, y otra en relación al Museo Valle-Inclán. Por el contrario, la moción del BNG sobre la implantación del reglamento de control de pesca de la UE y su afectación a la flota artesanal gallega fue aprobada por unanimidad.

