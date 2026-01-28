Dos acusados de un atraco a una joyería de A Pobra en 2009 aceptan ser condenados a un año de cárcel, pero evitarán su ingreso

El juicio se celebró en la sección compostelana de la Audiencia Provincial de A Coruña Chechu Río

Redacción / A Pobra Un error informático está detrás de un retraso de más de tres lustros en la celebración de un juicio contra dos acusados de un delito de robo con violencia en la joyería ‘Perla del Barbanza’ de A Pobra, y que ayer fueron condenados a un año de cárcel cada uno. Fue el resultado de la conformidad alcanzada entre la defensa y la Fiscalía, en el que reconocen su participación en el atraco y aceptaron la pena impuesta. El juicio se señaló para ayer -16 años después de ocurridos los hechos, en diciembre de 2009- en la sección compostelana de la Audiencia Provincial, donde trascendió que la orden de captura contra ellos nunca entró en el sistema de la Policía, por lo que a lo largo de 13 años ni tan siquiera se les buscó.

A consecuencia de ese fallo, cuyas causas no trascendieron, el Ministerio Público indicó que el proceso se vio “prolongado de manera desproporcionada”, algo que consideró como “dilación temporal anormalmente excesiva e injustificada”. Además, subrayó que ello no fue imputable a los acusados y es contrario a su “derecho fundamental a un proceso sin dilaciones indebidas”. Ante la posibilidad de prescribir los hechos delictivos, el acuerdo cerrado prevé una pena de prisión de un año para cada uno y el abono de una indemnización al dueño de la joyería en una cantidad pendiente de su definición por un perito. Ambos no entrarán en prisión ya que se firmó también la conformidad con relación a la suspensión de las penas durante dos años. En caso de que reincidan en la actividad delictiva en ese periodo, ambos deberán entrar en prisión para cumplir la pena impuesta.

La Fiscalía indicó que, en el momento de los hechos, ambos se apoderaron de joyas valoradas en 140.254 euros y otros 300 euros. Detalló que, tras interesarse por unas pulseritas de oro para bebé, “intimidaron con una pistola” a la empleada, la encañonaron con el arma en el costado, la ataron de pies y manos y la amordazaron con cinta americana antes de dejarla en el suelo contra la pared en la zona de la caja fuerte. Al romper a llorar la mujer, la amenazaron diciéndole: “No grites. Sabemos dónde vives. Estate callada. No nos mires, cierra los ojos”. Y agrega que, tras no escuchar ruido alguno, la víctima se soltó de la mano izquierda y se arrastró por el suelo hasta la oficina, donde accionó la alarma.

Cinco detenidos

El escrito de acusación de la Fiscalía se dirigía inicialmente hacia cinco personas para las que pedía condenas por un total de 89 años -cerca de 30 para los dos que ahora ya fueron condenados por el atraco en la joyería de A Pobra-, así como que indemnizasen a sus víctimas con un total de 183.500 euros, por robos con violencia e intimidación en la referida joyería pobrense y en la de ‘Lado Paz’ en Boiro, en donde actuaron con gran violencia contra su propietario, causándole lesiones, y una tercera en grado de tentativa en Ordes, y que fue en la que se les detuvo.

La Fiscalía indicó que esos cinco procesados, sin antecedentes penales, actuaron “ con ánimo de lucro y de común y previo acuerdo en la acción, así como en el propósito de robar, como miembros de una infraestructura perfectamente organizada con sede en Castellón, cometieron varios atracos en la comunidad gallega usando para ello el mismo modus operandi, de forma que, tras vigilar la joyería elegida a lo largo de varios meses, en los cuales se alojaban en hostales de la zona y alquilaban coches para tal cometido, dos o tres de ellos accedieron a los establecimientos y encañonaron, ataron y amordazaron a los dependientes, mientras otro permanecía en la puerta en actitud de vigilancia y otro facilitaba la huida”.