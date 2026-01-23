El pobrense Adrián Rey y la boirense Laura Sánchez participarán en el proyecto 'Escola de oportunidades' durante cuatro meses en Madeira

La presentación de la iniciativa pionera tuvo lugar en las instalaciones del Centro de Formación Profesional 'Divino Maestro' de A Pobra

El pobrense Adrián Rey Castro y la boirense Laura Sánchez Romero son los dos alumnos privilegiados que, en el ámbito de la formación y de las políticas activas de empleo, participarán en lo que se ha dado en calificar como un “fito innovador” impulsado desde el Centro de Formación Profesional ‘Divino Maestro’ de A Pobra. Consiste en la “saída de dous alumnos cara a a illa portuguesa de Madeira para realizar unha mobilidade internacional e estadía profesional de longa duración baixo o programa ErasmusPro”, indicó su directora general, Chefa Bretal.

Sobre este proyecto, denominado ‘Escola de oportunidades’, la directora de dicho centro educativo destacó que es un “caso de éxito pioneiro” en España en el que se combinan las políticas activas de empleo de la Xunta de Galicia con las oportunidades de internacionalización que ofrece el programa Erasmus+, del que el ‘Divino Maestro’ es beneficiario.

Los dos alumnos seleccionados, y anteriormente mencionados, se encuentran en situación de desempleo y se formaron en dicho centro pobrense, obteniendo la titulación de ‘Actividades de Xestión Administrativa’ y ‘Operacións de Gravación e Tratamento de Datos e Documentos’, al amparo de la convocatoria autonómica del Plan Formativo para o Emprego 2024-2026 para llevar a cabo la referida movilidad internacional.

Especialización internacional

Tras obtener recientemente sus certificados profesionales en grado C en los niveles 1 y 2, este domingo partirán hacia la región insular lusa, acompañados del coordinador de formación de adultos, Álex Seráns, para formarse nen empresas durante cuatro meses con la finalidad de obtener “una especialización internacional que impulse de xeito significativo a súa empregabilidade”, señalaron desde el ‘Divino Maestro’.

En la presentación de esta mañana, se explicaron los detalles técnicos de esta colaboración entre la Xunta de Galicia, el programa Erasmus+ y el ‘Divino Maestro’, así como el impacto directo que esta experiencia terá na inserción laboral dos participantes. “Queremos visibilizar como estes itinerarios formativos abren portas reais á internacionalización e á inserción laboral de calidade, dada a relevancia deste fito para a comunidade educativa e para o tecido laboral galego”, manifestó Chefa Bretal, quien también destacó la colaboración del Ayuntamiento de A Pobra en la captación del alumnado a través de su servicio de Orientación.