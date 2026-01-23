Mi cuenta

Diario de Arousa

A Pobra

Congalsa adjudicó a Espina & Delfín su nueva depuradora industrial en A Pobra

Esa infraestructura tendrá una capacidad para tratar en un futuro hasta 1.000 metros cúbicos de agua al día y optimizará el tratamiento de residuales de su factoría situada en el polígono de A Tomada

Chechu López
23/01/2026 12:00
Congalsa, empresa especializada en elaboración y comercialización de referencias alimentarias y en platos preparados, tiene su sede en el polígono industrial de A Tomada
Congalsa, empresa especializada en elaboración y comercialización de referencias alimentarias y en platos preparados, tiene su sede en el polígono industrial de A Tomada
La compañía pobrense Congalsa adjudicó a Espina & Delfín el diseño, con sede en Santiago de Compostela, la construcción y la puesta en marcha de su nueva depuradora de aguas industriales (Edari). Se trata de una infraestructura que tendrá una capacidad para tratar en un futuro hasta 1.000 metros cúbicos de agua al día y que optimizará el tratamiento de las aguas residuales de su factoría situada en el polígono industrial de A Tomada. El objetivo del proyecto, según indican desde la empresa, es disponer de una instalación “fiable, escalable y operable”, que minimice interferencias con la actividad productiva y priorice la seguridad durante su ejecución y su puesta en marcha.

Con esta nueva Edari, desde Congalsa subrayan que se reforzará su hoja de ruta de sostenibilidad industrial, para avanzar en una gestión del agua “más eficiente y robusta”. En paralelo, desde la compañía indican que continuarán con el desarrollo de los planes de ampliación de su complejo para acompañar el crecimiento de la actividad. En palabras de su presidente, Luis Miguel Simarro, se “optimizará el tratamiento de aguas residuales, de forma alineada con el incremento de la capacidad productiva de los últimos años y se favorecerán procesos más eficientes y respetuosos con el medio ambiente. Avanzamos así en un modelo de crecimiento industrial responsable”.

Por su parte, Espina & Delfín, líder del sector en captación, tratamiento, potabilización y depuración de aguas residuales industriales, señala que ofrece soluciones a medida para el tratamiento de aguas para todo tipo de industrias y cuenta con su propio departamento de ingeniería. Su administrador solidario, Óscar Rodríguez, declaró que “para nosotros es un orgullo colaborar con Congalsa en un proyecto industrial de referencia en Galicia. Nuestro equipo cuenta con una amplia experiencia en el diseño, construcción y gestión de depuradoras industriales en diferentes sectores, desde industria láctea, cárnica, del metal y conservera, entre otras. Vamos a volcar toda nuestra experiencia para entregar una depuradora robusta y operable, con una puesta en marcha segura y una integración que minimice cualquier interferencia en la actividad productiva”.

