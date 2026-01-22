Mi cuenta

Diario de Arousa

A Pobra

A Pobra pedirá a la Demarcación de Costas del Estado que retome el proyecto para regenerar el tramo final del Paseo do Areal

El alcalde cree que puede ser insuficiente la obra para consolidar o reconstruir la senda marítima cuya estructura quedó en el aire por la acción del mar, e insistirá en una actuación más amplia

Chechu López
22/01/2026 07:10
Policía Local y Protección Civil cortaron un tramo del paseo por riesgo de derrumbe
EC
El alcalde de A Pobra, José Carlos Vidal, anunció su intención de solicitarle al jefe de la Demarcación de Costas del Estado en Galicia, después de que ambos regresen de sus respectivos viajes, que retome el proyecto de regeneración ambiental del tramo final del Paseo do Areal, en el entorno del Barrio dos Cataláns, del que no se volvió a saber nada desde que la Dirección Xeral de Patrimonio presentó alegaciones para defender el mantenimiento en pie de las naves que en dicha planificación se pretendía derribar. Así lo dio a conocer el primer edil al ser preguntado por la situación en la que está el tramo de dicha senda litoral que fue cortado al paso por el riesgo de derrumbe.

Vidal, que sostuvo que a su Gobierno le preocupa mucho el problema de esa estructura, indicó que ya acudió un técnico de Costas del Estado a evaluar los “considerables danos” de esa parte del paseo, que quedó en el aire después de que el mar estuvo socavando la arena de su parte inferior. “É unha zona que está exposta a este tipo de vaivéns e penso que habería que tomar unha decisión sobre a reconstrución do paseo, e aí é onde voulle propoñer que volva a prantexarse o proxecto para gañar ese espazo natural entre a praia e as marismas”.

 El alcalde cree que no será suficiente con consolidar o reconstruir el paseo, pues el cambio climático y las mareas más fuertes “poden supoñer un problema continuo. Hai que dar un paso máis e a ver se somos capaces de alcanzar algún tipo de acordo para que, mantendo en pé esas naves, se poda desenvolver o proxecto máis amplo”, subrayó.

