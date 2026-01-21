Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Pobra

El alcalde de A Pobra asume la delegación de Deportes al renunciar a la misma el concejal Eloy Sobrido “por falta de tempo”

José Carlos Vidal indicó que el cambio no supondrá alterar la línea de trabajo del Gobierno municipal, mientras que el edil justificó sus razones porque “non quero dar pé a que haxa especulacións"

Chechu López
21/01/2026 06:10
José Carlos Vidal y Eloy Sobrido comparecieron ayer para dar cuenta del relevo al frente de la delegación de Deportes
José Carlos Vidal y Eloy Sobrido comparecieron ayer para dar cuenta del relevo al frente de la delegación de Deportes
Chechu Río
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos

El alcalde de A Pobra, José Carlos Vidal, asumirá la delegación de Deportes tras el “axuste organizativo” al que se ve obligado tras la renuncia del concejal que desempeñaba esa función, Eloy Sobrido, “por falta de tempo”, aunque mantiene Facenda y Mocidade. Coincidieron en señalar que se trata de una concejalía que requiere de una dedicación “moi elevada” y “unha presenza constante”, algo que ven difícil de compatibilizar con la dedicación parcial del edil.

El mandatario, que agradeció a Sobrido su trabajo y entrega en esa delegación a lo largo de los últimos dos años y medio, argumentó que el cambio se adopta “de mutuo acordo” y responde únicamente a razones operativas, pues ocupa una plaza de funcionario en el Ayuntamiento de Sarria que le impide dedicación y presencia constante que requiere a la Concellería de Deportes. “Son autoesixente conmigo mesmo e considero que, a veces, non estaba atendendo ao 100% esta concellería”, afirmó Eloy Sobrido, por lo que cree que su decisión “era o máis apropiado”. Y agregó que “non quero dar pé a que haxa especulacións de que estamos mal ou ben ou que deixamos de estar. Somos catro partidos no Goberno que traballamos moi ben ata agora e o imos seguir facendo”, dijo.

Vidal incidió en que esta modificación no supone alterar la línea de trabajo del Gobierno municipal y subrayó que el Deporte “seguirá sendo unha prioridade absoluta”. Reafirmó su disposición “a escoitar as necesidades de cada clube e deportista”. “Asumo esta responsabilidade co obxectivo de poder axilizar a toma de decisións, supervisar os proxectos que xa están en marcha e asumir os novos desafíos da concellería. O meu despacho estará sempre aberto para escoitar aos deportistas”, recalcó.

Por otro lado, Sobrido explicó que espera que en breve pueda utilizarse el módulo cubierto de atletismo de A Alta por parte del club y otros usuarios que lo puedan solicitar una vez que esté aprobada la ordenanza. También dijo que se ultiman las actuaciones de acondicionamiento del interior -para ello contaron con el asesoramiento del club de atletismo de la localidad y es el hijo del presidente el que las está acometiendo- con una partida de 20.000 euros, y que no estaba incluida en la obra inicial, en la que sólo se contemplaba la construcción de la estructura y de la pista.

0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina

Te puede interesar

Los representantes de las diferentes entidades implicadas en los programas 'Labmar' y 'Cabalga' recibieron sus certificados en el auditorio ribeirense

Amicos entrega en Ribeira las certificaciones a los implicados en la primera edición de los programas medioambientales ‘Labmar’ y ‘Cabalga’
Chechu López
Una de las formaciones del Tatano Touliña, que atraviesa por una gran racha de resultados en el grupo I de Segunda de Veteranos de Santiago

El Tatano Touliña se afianza en la quinta plaza en Segunda
Gonzalo Sánchez
El Boiro rompió su racha de victorias en Barraña ante el Somozas

Marcos Martínez: "Jugar el play-off sería una alegría y una recompensa al trabajo"
María Caldas
Adri Rodríguez celebra un gol con Álex y Guille

Harry Dios: "Al equipo le doy un diez en la primera vuelta"
María Caldas