El alcalde de A Pobra asume la delegación de Deportes al renunciar a la misma el concejal Eloy Sobrido “por falta de tempo”

José Carlos Vidal y Eloy Sobrido comparecieron ayer para dar cuenta del relevo al frente de la delegación de Deportes Chechu Río

El alcalde de A Pobra, José Carlos Vidal, asumirá la delegación de Deportes tras el “axuste organizativo” al que se ve obligado tras la renuncia del concejal que desempeñaba esa función, Eloy Sobrido, “por falta de tempo”, aunque mantiene Facenda y Mocidade. Coincidieron en señalar que se trata de una concejalía que requiere de una dedicación “moi elevada” y “unha presenza constante”, algo que ven difícil de compatibilizar con la dedicación parcial del edil.

El mandatario, que agradeció a Sobrido su trabajo y entrega en esa delegación a lo largo de los últimos dos años y medio, argumentó que el cambio se adopta “de mutuo acordo” y responde únicamente a razones operativas, pues ocupa una plaza de funcionario en el Ayuntamiento de Sarria que le impide dedicación y presencia constante que requiere a la Concellería de Deportes. “Son autoesixente conmigo mesmo e considero que, a veces, non estaba atendendo ao 100% esta concellería”, afirmó Eloy Sobrido, por lo que cree que su decisión “era o máis apropiado”. Y agregó que “non quero dar pé a que haxa especulacións de que estamos mal ou ben ou que deixamos de estar. Somos catro partidos no Goberno que traballamos moi ben ata agora e o imos seguir facendo”, dijo.

Vidal incidió en que esta modificación no supone alterar la línea de trabajo del Gobierno municipal y subrayó que el Deporte “seguirá sendo unha prioridade absoluta”. Reafirmó su disposición “a escoitar as necesidades de cada clube e deportista”. “Asumo esta responsabilidade co obxectivo de poder axilizar a toma de decisións, supervisar os proxectos que xa están en marcha e asumir os novos desafíos da concellería. O meu despacho estará sempre aberto para escoitar aos deportistas”, recalcó.

Por otro lado, Sobrido explicó que espera que en breve pueda utilizarse el módulo cubierto de atletismo de A Alta por parte del club y otros usuarios que lo puedan solicitar una vez que esté aprobada la ordenanza. También dijo que se ultiman las actuaciones de acondicionamiento del interior -para ello contaron con el asesoramiento del club de atletismo de la localidad y es el hijo del presidente el que las está acometiendo- con una partida de 20.000 euros, y que no estaba incluida en la obra inicial, en la que sólo se contemplaba la construcción de la estructura y de la pista.