El Ayuntamiento de A Pobra reclamará informes de Costas del Estado, Xunta e Intecmar sobre un presunto vertido en A Ribeiriña del 9 de enero

Imagen de archivo de un vertido detectado hace un año en el litoral de A Ribeiriña Chechu Río

El Ayuntamiento pobrense anuncia que solicitará informes a la Demarcación de Costas del Estado, a la Xunta de Galicia y al Instituto Tecnolóxico do Medio Mariño (Intecmar) tras el supuesto vertido registrado el pasado 9 de enero en A Ribeiriña, por considerar que tiene competencias en la materia. Respecto a la primera señala que fue el organismo que acometió la obra de regeneración de ese entorno litoral hace algunos años, y del Gobierno autonómico como administración competente en materia de costas.

El edil de Medio Ambiente, Xosé Lois Piñeiro, que cree que es necesario “concretar que actuacións se levarán a cabo para pór fin a estas verteduras que teñen un grave impacto a nivel medioambiental”, dijo que la Administración local no recibió comunicación alguna por parte de los organismos competentes sobre ese episodio del que, indica, el Gobierno local pudo saber que se trató de un vertido “de escasa entidade” y que se solucionó pocas horas después con la intervención de Salvamento Marítimo.

Pese a ello, Piñeiro cree que es “esencial que esta situación se resolva á maior brevidade posible”. Avanzó que se solicitará la documentación relativa a la analítica hecha por la Demarcación de Costas y en la que se constató la presencia de hidrocarburos que se filtran al mar, sobre todo, en días de mal tiempo, y que se interesará por el estado de tramitación del proyecto que ese departamento debería de presentar en un plazo de 3 meses.