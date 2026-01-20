Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Pobra

El Ayuntamiento de A Pobra reclamará informes de Costas del Estado, Xunta e Intecmar sobre un presunto vertido en A Ribeiriña del 9 de enero

El edil de Medio Ambiente, Xosé Lois Piñeiro, cree que es necesario “concretar que actuacións se levarán a cabo para pór fin a estas verteduras que teñen un grave impacto a nivel medioambiental”

Chechu López
20/01/2026 22:01
Imagen de archivo de un vertido detectado hace un año en el litoral de A Ribeiriña
Chechu Río
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos

El Ayuntamiento pobrense anuncia que solicitará informes a la Demarcación de Costas del Estado, a la Xunta de Galicia y al Instituto Tecnolóxico do Medio Mariño (Intecmar) tras el supuesto vertido registrado el pasado 9 de enero en A Ribeiriña, por considerar que tiene competencias en la materia. Respecto a la primera señala que fue el organismo que acometió la obra de regeneración de ese entorno litoral hace algunos años, y del Gobierno autonómico como administración competente en materia de costas.

El edil de Medio Ambiente, Xosé Lois Piñeiro, que cree que es necesario “concretar que actuacións se levarán a cabo para pór fin a estas verteduras que teñen un grave impacto a nivel medioambiental”, dijo que la Administración local no recibió comunicación alguna por parte de los organismos competentes sobre ese episodio del que, indica, el Gobierno local pudo saber que se trató de un vertido “de escasa entidade” y que se solucionó pocas horas después con la intervención de Salvamento Marítimo. 

Pese a ello, Piñeiro cree que es “esencial que esta situación se resolva á maior brevidade posible”. Avanzó que se solicitará la documentación relativa a la analítica hecha por la Demarcación de Costas y en la que se constató la presencia de hidrocarburos que se filtran al mar, sobre todo, en días de mal tiempo, y que se interesará por el estado de tramitación del proyecto que ese departamento debería de presentar en un plazo de 3 meses.

0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina

Te puede interesar

La reunión entre el Gobierno local y los habitantes de Corrubedo tuvo lugar en el salón de actos de la Casa do Mar de la parroquia

Corrubedo le plantea al Ejecutivo local que construya un parque infantil junto a la Casa do Mar
Chechu López
Una protesta de la conserva durante la negociación del anterior convenio

Los sindicatos paralizan paralizan la huelga y las protestas del convenio de la conserva para analizar una nueva propuesta
Fátima Frieiro
Procesión dos lacóns en Cordeiro 2025

La festividad de San Paio dará paso a la Candelaria y su procesión dos Lacóns en Valga
Fátima Pérez
El ideal gallego

Vilagarcía logró triplicar en solo un año los residuos recogidos en el contenedor marrón
Fátima Frieiro