El Centro Raquel Fernández Soler acoge una muestra que ensalza el legado de Castelao

El Centro Cultural Raquel Fernández Soler de A Pobra do Caramiñal acogió este pasado viernes la inauguración de la exposición ‘Castelao na vila da Area’, un acto al que acudieron

el presidente de la Asociación Etnolóxica Alfonso Daniel Manuel Rodríguez Castelao, Xosé Bravo, el secretario Xusto Ordóñez y los vocales de la entidad Carmen García y Ramón Dios. Todos acompañaron esta iniciativa cultural que pone en valor el legado de Castelao y la creación artística gallega.

La muestra reúne alrededor de una treintena de cuadros y caricaturas escultóricas, elaboradas íntegramente en el obrador que el artista Che Tembra mantiene en Taragoña (Fonte Susán).

Disponible en enero y febrero

Las obras estarán disponibles para el público durante los meses de enero y febrero, ofreciendo una oportunidad única para acercarse a una creación que une tradición, memoria e identidad.

La asociación Castelao, dedicada a la protección, difusión y puesta en valor del patrimonio cultural vinculado al autor rianxeiro y a la historia de Rianxo, quiso salientar el profundo valor artístico y simbólico del trabajo de Che Tembra. El trabajo de este escultor nace a raíz de un gran dominio de la forja, aprendido con años de experiencia y mucha dedicación.

El acto de inauguración contó también con un momento muy emotivo con la actuación de Helena de Alfonso y José Lara Gruñeiro, del grupo Barahúnda, que interpretaron “Lela”, la célebre pieza con letra de Castelao incluida en ‘Os vellos non deben de namorarse’.