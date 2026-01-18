Mi cuenta

Diario de Arousa

A Pobra

A Pobra se blinda contra los apagones: Ultiman un plan que apuesta por los sistema de radio VHF

La previsión es que esté listo en primavera para su aprobación en el Pleno y lo está elaborando Protección Civil

Olalla Bouza
18/01/2026 20:08
Material de comunicaciones en A Pobra
Material de comunicaciones en A Pobra
Concello
El Concello de A Pobra está preparando su propio Plan Municipal de Apagamentos, según confirmó el alcalde, José Carlos Vidal, que señala que se trata de una “iniciativa poneira na que Protección Civil leva meses traballando e que está xa moi avanzada”. 

De hecho, la previsión es que el documento pueda estar finalizado durante la primavera, para su posterior aprobación por el Pleno. Sentará sobre el papel los protocolos y medios a activar en una situación como la que se vivió durante el pasado abril, cuando toda España se quedó a oscuras por causas que todavía están sin determinar. 

El objetivo, señalan desde A Pobra, es claro: “garantir a seguridade da cidadanía e a continuidade dos servizos esenciais ante situacións de emerxencias similares”. El jefe de la Agrupación de Protección Civil, David Cardalda, recuerda que durante las horas del apagón se atendieron numerosas incidencias, “algunhas de importancia”. 

Entre ellas, un incendio y la alerta por el lanzamiento de una bengala entre O Conchido y Boiro. Ante la caída de la red móvil, ambas intervenciones fueron coordinadas mediante radio y el canal de salvamento marítimo. “O noso sistema de comunicacións dixital non caeu en ningún momento, conta cunha ampla autonomía e non tivemos problemas”, explica Cardalda. Fue esta experiencia, la que dio la clave sobre cómo actuar en futuras ocasiones. Así, en coordinación con la Alcaldía, se estudió la posibilidad de confeccionar un plan específico para blindar instalaciones y prestaciones esenciales ante situaciones similares.

En la residencia y el centro de salud

Una de las medidas que se contempla es adaptar las distintas instalaciones eléctricas para poder conectar, de forma rápida y eficaz, un generador, garantizando el funcionamiento de todas las dependencias esenciales. En la actualidad, hay uno en el Centro de Coordinación Operativa (Cecopal), que tiene capacidad y autonomía para estar activo en caso de caída eléctrica. Las redes de comunicación son otra de las líneas maestras de este plan. 

En este caso, explican desde el Concello, la idea es hacer extensivo el sistema de comunicación VHF digital con el que trabaja ya Protección Civil, así como mantener los dispositivos antiguos analógicos por si fuese necesario su uso. Este sistema es de radio bidireccional y se emplea en la coordinación de emergencias. Es independiente de la red eléctrica y de la telefonía.

 La idea es que el Concello, a través del propio alcalde, la Policía Local, el centro de salud y la residencia de mayores dispongan de dispositivos similares, para que exista una comunicación continuada segura y autónoma en situaciones de crisis. Son algunos de los aspectos que se incluirán en el plan contra los apagones que el Concello de A Pobra está ultimando. Se trata del primero de las comarcas arousanas en hacer pública una medida de este tipo, anticipándose a futuras emergencias como la que tuvo lugar en abril de 2025.

