El alumnado del IES A Pobra asiste a una función teatral sobre la prevención del acoso escolar

La compañía Ventrículo Veloz representará la obra teatral 'Papel 2.0' para el alumnado del IES A Pobra

La Diputación de A Coruña puso en marcha una iniciativa educativa y cultural para prevención del acoso escolar a través del teatro. Así, el alumnado del IES A Pobra podrá asistir hoy, a partir de las 10.30 horas, a la representación de la obra teatral ‘Papel 2.0’ de la compañía Ventrículo Veloz, que busca fomentar la reflexión crítica y el diálogo alrededor del bullying en las aulas.

'Papel 2.0', escrita y dirigida por José Padilla, es una pieza teatral destinada al público adolescente que abordal a violencia del acoso escolar con humor ácido y un lenguaje próximo a la juventud. A partir de un hecho aparentemente trivial, como es el lanzamiento de rollos de papel higiénico en un aula, la obra construye un mosaico de escenas que reflejan la banalización del bullying desde múltiples perspectivas: alumnado, familias, profesorado, medios de comunicación y redes sociales.

Así, el espectáculo combina referencias culturales próximas a las nuevas generaciones con un lenguaje actual, cargado de referencias al universo digital -Tik Tok, Fornite, cultura gamer, memes y streaming- con el objetivo de interpelar al público joven destinatario y provocar una experiencia tan lúdica como incómoda, que invita a mirar de frente una realidad que todavía está muy presente en los centros educativos.