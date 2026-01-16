Mi cuenta

Diario de Arousa

A Pobra

Che Tembra expone desde hoy en la casa de cultura de A Pobra sus obras dedicadas a Castelao

La muestra ‘Castelao na vila da area', que será inaugurada a las ocho de esta tarde, incluye una treintena de cuadros y caricaturas escultóricas elaborados en hierro, acero y madera autóctona

Chechu López
16/01/2026 15:35
La muestra de Che Tembra en homenaje a Castelao puede visitarse durante lo que resta de enero y en febrero en la casa de cultura de A Pobra
La muestra de Che Tembra en homenaje a Castelao puede visitarse durante lo que resta de enero y en febrero en la casa de cultura de A Pobra
Chechu Río
La casa de cultura ‘Raquel Fernández Soler’ de A Pobra albergará a partir de las ocho de esta tarde el acto de inauguración de la exposición ‘Castelao na vila da area’, que lleva la firma de Che Tembra, que podrá visitarse durante lo que resta de enero y  todo el mes  de febrero. El artista rianxeiro propone al público, a través de esculturas de metales reciclados y tirando de memoria y crítica social, una relectura contemporánea de la figura y del legado de Alfonso Daniel Rodríguez Castelao.

 

La muestra presenta una treintena de cuadros y caricaturas escultóricas, todo ello elaborados en hierro, acero y madera autóctona, fundamentalmente. En todos los casos, se trata de materiales recuperados y transformados en el taller del artista en Fonte Susán, en la parroquia rianxeira de Taragoña. Además, desde la Concellería de Cultura pobrense anuncian que las personas asistentes a ese acto de apertura de la exposición podrán disfrutar también de la actuación a cargo del dúo musical Barahúnda.

