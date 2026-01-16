Mi cuenta

A Pobra

A Pobra destina 76.800 euros al ‘comedor sobre rodas’, ‘cesta da compra’ y al alquiler de una vivienda de emergencia social

Chechu López
16/01/2026 06:00
La corporación municipal pobrense, en una foto de archivo, aprobó por unanimidad la participación del Ayuntamiento en el POS+Adicional 1/2026 de la Diputación de A Coruña  
La corporación municipal de A Pobra aprobó ayer por unanimidad la participación del Ayuntamiento en el POS+Adicional 1/2026 de la Diputación de A Coruña, que aporta 64.965 euros para financiar tres proyectos de gastos sociales extraordinarios, como el ‘comedor sobre rodas’, la ‘cesta da compra’ y el alquiler de una vivienda de emergencia social, que funciona como recurso habitacional temporal. A la aportación de la institución provincial habrá que sumar la que saldrá de las arcas municipales, por lo que el importe total se elevará a o que resulta nun total de 76.800 euros. La concejala de Servizos Sociais, Amparo Cerecedo, incidió en la importancia de disponer de esos fondos pues “trátase de plans transversais cos que se conseguen non só os obxectivos específicos para os que foron concibidos, senón tamén outros adicionais como, por exemplo, a inclusión social ou a resolución de conflitos”.

El ‘comedor sobre rodas’ consiste en un servizo de catering de línea caliente para el reparto diario de comida a 24 personas mayores o dependientes que non poden valerse por si mismas para hacer la compra o de comer, fundamentalmente. La ‘cesta da compra’ consiste en una prestación que atiende, con carácter mensual, a una veintena de pobrenses en situación de vulnerabilidad o emergencia social, a las que el Ayuntamiento realiza un envío de la compra. Cerecedo destacó la transversalidad de este programa, pues la mayoría de destinatarios también acceden a otros programas de inclusión de dicho departamento municipal.

