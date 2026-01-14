Las artes escénicas regresan este domingo al Cine Elma de A Pobra con el inicio de una nueva muestra de teatro aficionado

La concejala y la técnica municipal de Cultura, Patricia Lojo y Fita Sanisidro, presentaron la cartelería teatral para los cuatro próximos domingos en el Cine Elma

Las artes escénicas regresarán los domingos que restan de enero y los dos primeros de febrero al Teatro Elma de A Pobra, con funciones a las siete de la tarde y acceso libre y gratuito hasta completar el aforo del patio de butacas. Será con una nueva muestra de teatro aficionado, en cuya cartelería figuran cuatro compañías, que serán las que se subirán a las tablas de su escenario para representar otras tantas funciones, dentro de un ciclo organizado por la Concellería de Cultura, con colaboración de la Rede Cultural de la Diputación Provincial de A Coruña.

Si el año pasado fue la sección teatral de la asociación cultural Charamela de Melide la que estrenó esta muestra con ‘Quen o diría’, esta vez será Teatro do Asteleiro, de la sociedad Grupo Bayón, la que este domingo, 18 de enero, pondrá en escena la obra ‘O caso do cadáver asasinado’, en la que el comisario Portas está al frente de la investigación del caso de la muerte del Marqués de Fonseca en su mansión y todo parece estar resuelto al encontrarse un manuscrito de suicidio, pero todo se complica en el escenario donde ocurren los hechos y “todos son sospeitosos de manual”, indican desde dicha compañía, y sus pesquisas dan un giro inesperado.

Quemaisten, repite

Está programado que la segunda función llegue el 25 de enero y será a cargo del grupo Quemaisten Teatro, de As Pontes, una agrupación creada en 1999 y que ya estuvo hace dos años en esta misma muestra con su obra ‘Sainetes’ y que ahora pondrá en escena la pieza ‘Terapia de grupo’, una comedia que explora, con humor y profundidad, las dinámicas y conflictos personales de un grupo de terapia. Teatro das Maniotas, del IES de Brión, que ya visitó A Pobra en 2025 con su obra ‘Ibáñez Cabaré’ -iba a celebrarse el 26 de enero y se aplazó al 2 de febrero a causa de la borrasca ‘Herminia’-, será el encargado de ofrecer el 1 de febrero la tercera escenificación con ‘O noivo cadáver’, que contará la historia de Emily, asesinada a manos de su prometido, Lord Barkis, y el alma de la joven queda atrapado en el mundo de los muertos hasta que el protagonista, Víctor, se casa accidentalmente con ella y, en un gesto de amor incondicional, él decide liberarla para que pueda descansar en paz.

Por último, para cerrar este ciclo pobrense de artes escénicas, se contará el 8 de febrero con la compañía Ítaca Teatro, que representará ‘Profetas’, con la que obtuvo el 16º Premio Abrente da Mostra Internacional de Teatro de Ribadavia en 2021. Los actores Carlos Rebolo y Elea López, dirigidos por Carlos Álvarez-Ossorio, darán vida a una expareja que, después de mucho tiempo sin verse, se reencuentran una noche, en la que tratarán de recomponer los recuerdos de la que fue su relación, los sueños que compartieron, los miedos que los truncaron, las ficciones que crearon y las ciudades en las que imaginaron que irían juntos. Desde este grupo señalan que los personajes harán balance de su historia común por medio de otras del cine y literatura y que cuestiones como el compromiso político y artístico, el amor y la creación están presentes en esta pieza que funciona como un juego de escondite, de abismos y de saltos entre realidad y ficción”.