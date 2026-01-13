A de Rosa, 90 años de tradición gastronómica reconocidos con el Premio Pepe Solla

El restaurante A de Rosa, en A Pobra Cedida

El restaurante A de Rosa, en A Pobra, recibirá el Premio Pepe Solla por su larga tradición familiar ligada a la gastronomía. La distinción se dio a conocer ayer y fue toda una sorpresa para sus propietarios. "Non nolo esperabamos, a verdade", confesaba Santiago Hermo, uno de los responsables del establecimiento.

Según explica, fueron varios cocineros los que visitaron el local pobrense sin desvelar sus intenciones, para probar sus elaboraciones y conocer la historia de un negocio que suma ya 90 años de trayectoria. Precisamente ese legado familiar fue lo que motivó la concesión del premio. "Viñeron aquí, gustoulles o local e tamén a historia que temos, porque xa imos pola terceira xeración", relata.

El restaurante A de Rosa abrió sus puertas en 1936 y conserva la tradicional "cociña de ferro", uno de sus rasgos más característicos. No es la primera vez que el establecimiento recibe un reconocimiento. "Xa lle concederan un premio á miña nai e tamén un por antigüidade, pero con este non contabamos. A verdade é que foi toda unha sorpresa", señala Hermo.

El galardón se entregará el próximo 30 de enero durante la Gala do Cocido, que se celebrará en el Lalín Arena.