A Pobra

A de Rosa, 90 años de tradición gastronómica reconocidos con el Premio Pepe Solla

El establecimiento recogerá el galardón este 30 de enero durante la Gala do Cocido en el Lalín Arena

Fátima Pérez
13/01/2026 16:34
El restaurante A de Rosa, en A Pobra
El restaurante A de Rosa, en A Pobra
Cedida
El restaurante A de Rosa, en A Pobra, recibirá el Premio Pepe Solla por su larga tradición familiar ligada a la gastronomía. La distinción se dio a conocer ayer y fue toda una sorpresa para sus propietarios. "Non nolo esperabamos, a verdade", confesaba Santiago Hermo, uno de los responsables del establecimiento.

Según explica, fueron varios cocineros los que visitaron el local pobrense sin desvelar sus intenciones, para probar sus elaboraciones y conocer la historia de un negocio que suma ya 90 años de trayectoria. Precisamente ese legado familiar fue lo que motivó la concesión del premio. "Viñeron aquí, gustoulles o local e tamén a historia que temos, porque xa imos pola terceira xeración", relata.

El restaurante A de Rosa abrió sus puertas en 1936 y conserva la tradicional "cociña de ferro", uno de sus rasgos más característicos. No es la primera vez que el establecimiento recibe un reconocimiento. "Xa lle concederan un premio á miña nai e tamén un por antigüidade, pero con este non contabamos. A verdade é que foi toda unha sorpresa", señala Hermo.

El galardón se entregará el próximo 30 de enero durante la Gala do Cocido, que se celebrará en el Lalín Arena. 

