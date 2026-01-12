Mi cuenta

Diario de Arousa

A Pobra

Remolcada una batea que quedó a la deriva y que las corrientes arrastraban hacia la playa de O Conchido, en A Pobra

La agrupación de Protección Civil acudió al rescate de una mujer de edad avanzada que cayó en el salón de su casa de A Devesa y no era capaz de levantarse por sus medios ni con la ayuda de su marido

Chechu López
12/01/2026 23:24
La aagrupàción de voluntarios de Protección civil de A Pobra, junto con la Policía Local, controló desde tierra la evolución de la batea que quedó a la deriva
La aagrupàción de voluntarios de Protección civil de A Pobra, junto con la Policía Local, controló desde tierra la evolución de la batea que quedó a la deriva
Chechu Río
Pasadas las cinco de esta tarde se recibió un aviso en el Centro Integrado de Atención ás Emerxencias (CIAE) 112 Galicia debido a que había una batea a la deriva y que las corrientes arrastraban hacia la playa pobrense de O Conchido. Salvamento Marítimo movilizó, a través de los gestores de dicho servicio de coordinación de las incidencias en la comunidad autónoma gallega, a la agrupación de voluntarios de Protección Civil y a la Policía Local, ambas de A Pobra, para que controlasen el rumbo de la mejillonera y le informasen en dónde tocaba tierra.

Cuando la batea se encontraba a unos 200 metros de llegar a la orilla, desde el litoral se pudo detectar que un barco bateeiro la sujetó e inició las labores para remolcarla hacia un polígono de plataformas mejilloneras con la finalidad de devolverla hacia su lugar, del que había sido desplazada previamente, al parecer, a causa de las adversas condiciones meteorológicas. En torno a las seis de la tarde se dio por rematado el operativo que se había desplegado a causa de ese suceso.

Un barco bateeiro acudió al rescate de la plataforma mejillonera a la deriva y procedió a remolcarla hasta su polígono
Un barco bateeiro acudió al rescate de la plataforma mejillonera a la deriva y procedió a remolcarla hasta su polígono
Chechu Río

Esta incidencia no fue la única que tuvieron que atender los voluntarios de la agrupación de Protección Civil de A Pobra a causa del temporal. En torno a las cinco y cinco de esta tarde recibió un aviso por unas planchas de aislamiento que estaban a punto de soltarse de la fachada de un edificio de vivienda situado en la Rúa Gasset. En esta intervención colaboraron con la dotación de guardia del parque comarcal de Bomberos de Ribeira, cuyos profesionales utilizaron el camión autoescala para acceder a ese elemento que corría riesgo de caer a la vía pública, por lo que procedieron a su retirada y comprobaron que otras planchas de su entorno no suponían un peligro.

Protección Civil de A Pobra y Bomberos de Ribeira acudieron a la retirada de una plancha de asilamiento que se había soltado de la fachada de un edificio de la Rúa Gasset
Protección Civil de A Pobra y Bomberos de Ribeira acudieron a la retirada de una plancha de asilamiento que se había soltado de la fachada de un edificio de la Rúa Gasset

Durante el resto de la jornada, Protección Civil de A Pobra realizó otras siete salidas para intervenciones relacionadas con el temporal, como fueron la caída de un árbol en la carretera de subida hacia el monte de A Curota y unos cables sueltos en Baltar. Además, el fuerte viento tumbó las vallas de seguridad instaladas en un tramo del paseo marítimo de O Areal y procedió a recolocarlas, al igual que hizo con un contenedor de basura del lugar de Cabío que fue desplazado de su ubicación habitual. 

Por último, a petición de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, la agrupación pobrense de Protección Civil acudió a levantar a una mujer de edad avanzada que cayó en el salón de su domicilio en el lugar de A Devesa, y que la víctima no podía levantarse por sus propios medios ni con la ayuda de su marido. Los voluntarios de dicho equipo la levantaron y la sentaron en un sillón, y como no estaba herida no fueron necesarios los servicios de los equipos sanitarios.

