La asociación etnológica Castelao participó de manera activa en los actos institucionales del 76º aniversario de la muerte del ilustre galleguista

Representantes de la asociación etnológica Castelao en la zona asistieron ayer en Santiago a los actos institucionales con motivo de la conmemoración del 76 aniversario de su muerte

La Asociación Etnolóxica Alfonso Daniel Manuel Rodríguez Castelao participó activamente en los actos conmemorativos del aniversario de la muerte del ilustre galleguista que se celebraron ayer San Domingo de Bonaval, un espacio profundamente ligado a la memoria y a la identidad cultural de Galicia. La representación de la entidad la encabezó su presidente, Xosé Bravo, acompañado de la vicepresidenta, María Jesús Suárez, el secretario Xusto Ordóñez, la tesorera María Luísa Prada y los vocales Carmen García, Ramón Dios y Benito Miguéns, que quisieron estar presentes en esa efeméride para rendir tributo a una de las figuras más destacadas del galeguismo.

El evento contó con una destacada presencia de autoridades locales y culturales, entre las que figuraban el alcalde rianxeiro, Julián Bustelo, el concejal José Alberto Angueira, el exregidor local Adolfo Muiños, el párroco Marcelino Sánchez, así como Xesús Santos, Noelia Gómez y Luisa Dourado, que acompañaron este acto de homenaje y representaron el apoyo de la comunidad a la memoria de Castelao.

A continuación, se hicieron presentes diversas autoridades de ámbito autonómico y estatal, así como representantes de instituciones culturales, como el presidente del Parlamento de Galicia, el conselleiro de Cultura de la Xunta, el delegado del Gobierno en Galicia, el presidente de la Fundación Castelao, el presidente de la Diputación de A Coruña y la alcaldesa compostelana, que se sumaron a este acto de recuerdo y de reconocimiento.

A lo largo de la ceremonia se puso en valor la figura de Castelao, no sólo como político comprometido con la defensa de Galicia, sino también como creador, pensador y referente moral. Se destacó su trayectoria intelectual, su labor artística, su capacidad para unir cultura y compromiso cívico y su visión de un país más justo, culto y consciente de si mismo. Además, se recordaron sus años de exilio en los que, lejos de la tierra, continuó trabajando incansablemente por la dignidad y los derechos del pueblo gallego.

La asociación expresó su firme propósito de seguir difundiendo el legado de Castelao entre las generaciones más jóvenes, convencida de que su obra y su pensamiento siguen siendo una guía imprescindible para comprender el presente y construir el futuro de Galicia. En este sentido, se subrayó la necesidad de acercar a las personas jóvenes a súa figura, no sólo desde la perspectiva histórica, sino también como ejemplo de coherencia, valentía y compromiso social.

Y concluyó diciendo que el presente año, dedicado a la memoria de su amigo y compañero de generación Ramón Otero Pedrayo, se presenta como una oportunidad singular para continuar reivindicando a aquellos hombres y mujeres oportunidad singular para continuar reivindicando la importancia del galleguismo histórico y la contribución de aquellas personas que, como Castelao y Otero, hicieron de la cultura de la lengua y de la identidad gallega un proyecto de país.