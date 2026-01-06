La Cabalgata de Reyes por el centro de la villa de A Pobra llevó la ilusión a su población, especialmente a la más pequeña

La Cabalgata Real de A Pobra discurrió por las calles más céntricas de la villa hasta llegar al pabellón polideportivo de Rúa Venecia

Después de haber recorrido durante la mañana las parroquias del medio rural de A Pobra en coches descapotables, así como de visitar la residencia de mayores, los Reyes Magos participaron en la tradicional Cabalgata por el centro de la villa. Después de salir en torno a las cinco de la tarde desde las inmediaciones de la estación de autobuses, en la entrada hacia el m muelle comercial, la comitiva real, con el acompañamiento de los grupos Troula, con el séquito del cartero real, Barafunda Animación y la charanga Fanfarria Furruxa, el desfile discurrió por las calles Díaz de Rábago, de A Paz y Gasset, hasta llegar al polideportivo municipal de Rúa Venecia.

Una vez dentro de dicha instalación deportiva bajo cubierta, Melchor, Gaspar y Baltasar realizaron la ofrenda al Niño Jesús, para seguidamente pronunciar un discurso y luego se dio paso a la recepción, momento en el que los grandes protagonistas de la jornada pudieron hacerles sus peticiones. Un DJ amenizó esa parte del evento, en el que también se repartió roscón entre todas las personas asistentes. Además, hubo 1.200 kilos de caramelos sin gluten para repartir tanto en el recorrido matinal como durante la cabalgata y la recepción de los monarcas.