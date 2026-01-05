Mi cuenta

Diario de Arousa

A Pobra

Melchor, Gaspar y Baltasar inician el recorrido en coches descapotables por las parroquias de A Pobra antes de participar en la Cabalgata vespertina

El alcalde, José Carlos Vidal, y la concejala de Servizos Municipais, Estefanía Ramos, recibieron a Sus Majestades de Oriente en el lugar de A Tomada antes de iniciar el recorrido por zonas rurales

Chechu López
05/01/2026 12:23
El Rey Baltasar saluda a los asistentes en la salida desde el lugar de A Tomada del recorrido en coches descapotables que les llevó por las parroquias rurales pobrenses
El Rey Baltasar saluda a los asistentes en la salida desde el lugar de A Tomada del recorrido en coches descapotables que les llevó por las parroquias rurales pobrenses
Chechu Río
Los Reyes Magos regresaron un año más a A Pobra para participar, principalmente, en la tradicional Cabalgata por las calles de la villa, así como la tradicional ofrenda ante el belén y la recepción oficial a los niños. Sin embargo, desde poco después de las diez y media de esta mañana, y tras ser recibidos por el alcalde, José Carlos Vidal, y la concejala de Servizos Municipais, Estefanía Ramos, participan en un recorrido en coches descapotables por las parroquias del municipio. Empezaron por la aldea de A Tomada, para continuar por las distintas parroquias, y está previsto que en torno a las doce y media de este mediodía se desplacen hasta la residencia de mayores-, que se retransmitirá vía streaming a través del canal municipal de Facebook.

La previsión también apunta a que la Cabalgata por el centro de la villa saldrá a las cinco de la tarde desde las inmediaciones de la estación de autobuses, en la entrada hacia el m muelle comercial y discurrirá por las calles Díaz de Rábago, de A Paz y Gasset , hasta llegar al polideportivo municipal de Rúa Venecia. El desfile real estará amenizado por la música de los grupos Troula, con el séquito del cartero real, Barafunda Animación y la charanga Fanfarria Furruxa. 

Se anuncia que a las seis de la tarde tendrá lugar en la referida instalación deportiva la ofrenda al Niño Jesús, el discurso de los Reyes Magos y su posterior recepción, momento en el que los grandes protagonistas de la jornada podrán hacerles sus peticiones. Un DJ amenizará esa parte del evento, en el que también se procederá al reparto de roscón entre todas las personas asistentes. Además, está previsto que tanto durante su periplo matinal como durante la Cabalgata se repartan 1.200 kilos de caramelos sin gluten.

El Rey Gaspar saluda a los asistentes en la salida desde el lugar de A Tomada del recorrido en coches descapotables que les llevó por las parroquias rurales pobrenses
El Rey Gaspar saluda a los asistentes en la salida desde el lugar de A Tomada del recorrido en coches descapotables que les llevó por las parroquias rurales pobrenses
Chechu Río
El Rey Melchor saluda a los asistentes en la salida desde el lugar de A Tomada del recorrido en coches descapotables que les llevó por las parroquias rurales pobrenses
El Rey Melchor saluda a los asistentes en la salida desde el lugar de A Tomada del recorrido en coches descapotables que les llevó por las parroquias rurales pobrenses
Chechu Río
El alcalde, José Carlos Vidal, y la concejala de Servizos Municipais, Estefanía Ramos, recibieron a Sus Majestades de Oriente en el lugar de A Tomada
El alcalde, José Carlos Vidal, y la concejala de Servizos Municipais, Estefanía Ramos, recibieron a Sus Majestades de Oriente en el lugar de A Tomada
Chechu Río
