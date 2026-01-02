Un belén de premio en A Pobra que brilla por pequeños detalles

Fernández monta su belén en una superficie de 5 metros cuadrados con piezas de barro desde hace tres décadas Chechu Río

El pobrense Juan Carlos Fernández instala desde 1995 su belén de tipo hebreo y con figuras de barro en la casa de la Rúa Gasset -antigua mercería situada enfrente del consistorio- donde viven sus padres y su hermana. Así lo hace después de un lustro en que lo estuvo montando con piezas de plástico, siguiendo la tradición de los nacimientos iniciada a finales de la década de los años 50 por su tía bisabuela Juana Creo Martínez, y que hasta 1990 continuó su madre, Cándida Pérez Real. En 2011 ganó el I Certamen de Belenes ‘Barca de Santiago’ en su categoría de familias y cedió a su progenitora el honor de recibir el galardón de manos del arzobispo, Julián Barrio, en un acto que tuvo lugar el 30 de diciembre en la Catedral de Santiago de Compostela.

Fernández Pérez recuerda que fue su madre la que le enseñó a hacerlo y que, como eran figuras de plástico, él y su hermana jugaban con ellas, “lo que hizo que me entrase el gusanillo por los belenes”. Indica que lo empezó a montar en 5 metros cuadrados y que cada año cambia la escenografía e incorpora nuevas piezas, como es el caso este año de un camello recostado y un esclavo que completa la escena de la Cabalgata de los Reyes, así como varios botones que simulan gemas preciosas y una aldea creada alrededor del pesebre, en la que recoge una imagen de la vida cotidiana con personajes que no se dirigen hacia el portal. A este último acude “toda la corte celestial a adorar al hijo de Dios”, lo que refleja con nueve ángeles, y que incluye un corderito al pie de la cuna, “para representar el cordero de Dios”.

La esencia

El autor del nacimiento también destaca que tiene ambientación nocturna, a excepción del pesebre, y que cada año se recicla todo para crear nuevos elementos y que la esencia del belén está “en los pequeños detalles”, como animales, del tipo de las ranas o conejos que acompañan el pesebre o la anunciación del ángel a los pastores y los Reyes Magos. Dice que con papel montaña creó una gruta, y usa otros materiales como cortezas de alcornoque, musgo de lana y arenas de gato y de acuario. Añade que su hermana María se encarga de lo que no se ve, como el celaje e instalación eléctrica y bombas de agua, que permiten dar movimiento y vida a elementos como un molino, bombillas que imitan el fuego, tres fuentes de agua, la cascada y el río. l