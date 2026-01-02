Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Pobra

Un belén de premio en A Pobra que brilla por pequeños detalles

Juan Carlos Fernández lleva tres décadas montando un nacimiento con figuras de barro y movimiento, que sigue la tradición familiar y que en 2011 ganó el I Certamen de Belenes ‘Barca de Santiago’

Chechu López
02/01/2026 07:10
Fernández monta su belén en una superficie de 5 metros cuadrados con piezas de barro desde hace tres décadas
Fernández monta su belén en una superficie de 5 metros cuadrados con piezas de barro desde hace tres décadas
Chechu Río
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
620_dans_relojeros_redideal_251215_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara

El pobrense Juan Carlos Fernández instala desde 1995 su belén de tipo hebreo y con figuras de barro en la casa de la Rúa Gasset -antigua mercería situada enfrente del consistorio- donde viven sus padres y su hermana. Así lo hace después de un lustro en que lo estuvo montando con piezas de plástico, siguiendo la tradición de los nacimientos iniciada a finales de la década de los años 50 por su tía bisabuela Juana Creo Martínez, y que hasta 1990 continuó su madre, Cándida Pérez Real. En 2011 ganó el I Certamen de Belenes ‘Barca de Santiago’ en su categoría de familias y cedió a su progenitora el honor de recibir el galardón de manos del arzobispo, Julián Barrio, en un acto que tuvo lugar el 30 de diciembre en la Catedral de Santiago de Compostela.

Fernández Pérez recuerda que fue su madre la que le enseñó a hacerlo y que, como eran figuras de plástico, él y su hermana jugaban con ellas, “lo que hizo que me entrase el gusanillo por los belenes”. Indica que lo empezó a montar en 5 metros cuadrados y que cada año cambia la escenografía e incorpora nuevas piezas, como es el caso este año de un camello recostado y un esclavo que completa la escena de la Cabalgata de los Reyes, así como varios botones que simulan gemas preciosas y una aldea creada alrededor del pesebre, en la que recoge una imagen de la vida cotidiana con personajes que no se dirigen hacia el portal. A este último acude “toda la corte celestial a adorar al hijo de Dios”, lo que refleja con nueve ángeles, y que incluye un corderito al pie de la cuna, “para representar el cordero de Dios”.

La esencia

El autor del nacimiento también destaca que tiene ambientación nocturna, a excepción del pesebre, y que cada año se recicla todo para crear nuevos elementos y que la esencia del belén está “en los pequeños detalles”, como animales, del tipo de las ranas o conejos que acompañan el pesebre o la anunciación del ángel a los pastores y los Reyes Magos. Dice que con papel montaña creó una gruta, y usa otros materiales como cortezas de alcornoque, musgo de lana y arenas de gato y de acuario. Añade que su hermana María se encarga de lo que no se ve, como el celaje e instalación eléctrica y bombas de agua, que permiten dar movimiento y vida a elementos como un molino, bombillas que imitan el fuego, tres fuentes de agua, la cascada y el río. l

0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica

Te puede interesar

Daniela Otero y su madre recibieron de las representantes de la Escuela de Boxeo El Canario y del Club Natación Riveira el dinero recaudado en donaciones

La niña Daniela Otero, afectada por una enfermedad ultrarara, resultó ser la gran vencedora de la San Silvestre en Ribeira
Chechu López
Más de medio millar de personas asistieron a la fiesta de Año Nuevo con DJ y cotillón organizada por el Ayuntamiento de Ribeira en la carpa instalada en la Praza de Pontevedra

O Barbanza retó a las gélidas temperaturas para recibir al 2026 en las fiestas bajo carpas y en locales hosteleros y de restauración
Chechu López
Umia y Vilalonga tendrán que hacer frente este sábado a una nueva ronda de Copa

Año nuevo, ronda nueva: llegan los treintaidosavos de Copa
Carlos Paz
Los talleres de elaboración de galletas de Navidad se desarrollaron en las instalaciones de Gastrolab Arousa

Un taller infantil de elaboración de gallegas de Navidad realizado en el 5º aniversario de Gastrolab Arousa contó con 35 alumnos
Chechu López