Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Pobra

Los Reyes Magos recorrerán las parroquias de A Pobra en coches descapotables en la mañana del 5 de enero y el caso urbano en carrozas por la tarde

La Cabalgata saldrá de la estación de autobuses a las cinco de la tarde y una hora después será la ofrenda al Niño Jesús y recepción oficial en el pabellón de Rúa Venecia, donde habrá fiesta con DJ

Chechu López
02/01/2026 16:30
El Rey Melchor, así como Gaspar y Baltasar, recorrerán durante la mañana del 5 de enero las parroquias del municipio pobrense subidos en vehículos descapotables
El Rey Melchor, así como Gaspar y Baltasar, recorrerán durante la mañana del 5 de enero las parroquias del municipio pobrense subidos en vehículos descapotables
Chechu Río
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
620_dans_relojeros_redideal_251215_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara

Los Reyes Magos regresarán este próximo lunes, día 5 de enero, a la localidad de A Pobra para participar, principalmente, en la tradicional Cabalgata por las calles de la villa, así como la tradicional ofrenda ante el belén y la recepción oficial a los niños. La concejala de Servizos Municipais, Estefanía Ramos, confirmó que Melchor, Gaspar y Baltasar estarán en el municipio a lo largo de ese día “nunha xornada máxica para maiores e pequenos". De ese modo, desde las 10.30 horas, con salida desde la aldea de A Tomada, Sus Majestades de Oriente realizarán en coches descapotables un recorrido por las distintas parroquias -a las 12.30 horas se desplazarán hasta la residencia de mayores-, que se retransmitirá vía streaming a través del canal municipal de Facebook.

La Cabalgata por el centro de la villa saldrá a las cinco de la tarde desde las inmediaciones de la estación de autobuses, en la entrada hacia el m muelle comercial y discurrirá por las calles Díaz de Rábago, de A Paz y Gasset , hasta llegar al polideportivo municipal de Rúa Venecia. El desfile real estará amenizado por la música de los grupos Troula, con el séquito del cartero real, Barafunda Animación y la charanga Fanfarria Furruxa. Está previsto que a las seis de la tarde tenga lugar en la referida instalación deportiva la ofrenda al niño Jesús, el discurso de los Reyes Magos y su posterior recepción, momento momento en el que los grandes protagonistas de la jornada podrán hacerles sus peticiones. Un DJ amenizará esa parte del evento, en el que también se procederá al reparto de roscón entre todas las personas asistentes. Además, está previsto que se repartan 1.200 kilos de caramelos sin gluten. 

Durante la presentación de la Cabalgata de Reyes, la concejala pobrense incidió en la importancia del "traballo coordinado entre o persoal dos servizos de emerxencia, da Policía Local e da agrupación de voluntarios de Protección Civil, así como do resto de persoas voluntarias que intervirán na xornada". Ramos agradeció a la Asociación de Amas de Casa, Consumidores e Usuarios ‘Caramiñas’, que ceda los trajes de todos los pajes y del séquito y comitiva real. Y concluyó animando animando a toda la ciudadanía a salir a la calle "e vivir este día con ilusión". 

La concejala de Servizos Municipais y una técnica municipal presentaron carteles del evento
La concejala de Servizos Municipais y una técnica municipal presentaron carteles del evento
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica

Te puede interesar

Jéssica Bouzas durante el Open de China

Jéssica Bouzas cede en su primer partido de la United Cup
María Caldas
El camión que volcó en la rotonda de Baión

Un camión de mercancías vuelca en la rotonda de Baión y bloquea la carretera
Fátima Pérez
Cartel que avisa de la llegada de la oficina móvil

Abierto el plazo para renovar el DNI y el Pasaporte en la oficina móvil el próximo 15 de enero
C. Hierro
Los representantes del BNG de Sanxenxo en la zona del Mirador da Peixeira

El BNG denuncia que el mal estado del entorno de A Peixeira pone “en risco a seguridade”
C. Hierro