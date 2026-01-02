Los Reyes Magos recorrerán las parroquias de A Pobra en coches descapotables en la mañana del 5 de enero y el caso urbano en carrozas por la tarde

El Rey Melchor, así como Gaspar y Baltasar, recorrerán durante la mañana del 5 de enero las parroquias del municipio pobrense subidos en vehículos descapotables Chechu Río

Los Reyes Magos regresarán este próximo lunes, día 5 de enero, a la localidad de A Pobra para participar, principalmente, en la tradicional Cabalgata por las calles de la villa, así como la tradicional ofrenda ante el belén y la recepción oficial a los niños. La concejala de Servizos Municipais, Estefanía Ramos, confirmó que Melchor, Gaspar y Baltasar estarán en el municipio a lo largo de ese día “nunha xornada máxica para maiores e pequenos". De ese modo, desde las 10.30 horas, con salida desde la aldea de A Tomada, Sus Majestades de Oriente realizarán en coches descapotables un recorrido por las distintas parroquias -a las 12.30 horas se desplazarán hasta la residencia de mayores-, que se retransmitirá vía streaming a través del canal municipal de Facebook.

La Cabalgata por el centro de la villa saldrá a las cinco de la tarde desde las inmediaciones de la estación de autobuses, en la entrada hacia el m muelle comercial y discurrirá por las calles Díaz de Rábago, de A Paz y Gasset , hasta llegar al polideportivo municipal de Rúa Venecia. El desfile real estará amenizado por la música de los grupos Troula, con el séquito del cartero real, Barafunda Animación y la charanga Fanfarria Furruxa. Está previsto que a las seis de la tarde tenga lugar en la referida instalación deportiva la ofrenda al niño Jesús, el discurso de los Reyes Magos y su posterior recepción, momento momento en el que los grandes protagonistas de la jornada podrán hacerles sus peticiones. Un DJ amenizará esa parte del evento, en el que también se procederá al reparto de roscón entre todas las personas asistentes. Además, está previsto que se repartan 1.200 kilos de caramelos sin gluten.

Durante la presentación de la Cabalgata de Reyes, la concejala pobrense incidió en la importancia del "traballo coordinado entre o persoal dos servizos de emerxencia, da Policía Local e da agrupación de voluntarios de Protección Civil, así como do resto de persoas voluntarias que intervirán na xornada". Ramos agradeció a la Asociación de Amas de Casa, Consumidores e Usuarios ‘Caramiñas’, que ceda los trajes de todos los pajes y del séquito y comitiva real. Y concluyó animando animando a toda la ciudadanía a salir a la calle "e vivir este día con ilusión".