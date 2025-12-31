Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Pobra

Más de 800 personas despiden en A Pobra el 2025 y reciben el año nuevo tomando las uvas de la suerte con campanadas anticipadas

La fiesta tendrá continuidad a partir de las dos de esta próxima madrugada en una celebración con DJ y cotillón bajo una carpa instalada en la Praza Alcalde Segundo Durán

Chechu López
31/12/2025 16:10
Numerosas personas se dieron cita este mediodía delante de la casa consistorial pobrense para dar la bienvenida anticipada al 2026
Numerosas personas se dieron cita este mediodía delante de la casa consistorial pobrense para dar la bienvenida anticipada al 2026
620_dans_relojeros_redideal_251215_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica

Más de 800 personas dieron este mediodía en A Pobra la bienvenida conjunta, de manera anticipada y simbólica, al 2026 con doce campanadas, doce uvas y mucha diversión. Se trató de una propuesta organizada por tercer año consecutivo por la Concellería de Cultura, a la que este año se sumó la de Deportes, tras la buena acogida que tuvo en convocatorias anteriores. Ese éxito de participación, con numerosos pobrenses congregados frente al edificio del consistorio se consiguió a pesar de que este 31 de diciembre coincide en miércoles y jornada laborable, pero se agotaron la totalidad de la provisiones de 600 bolsas con uvas y 600 cotillones que, a partir de las 11.30 horas, se empezaron a repartir entre el público.

Mariló Ríos, integrante de la Asociación de Amas de Casa, Consumidores e Usuarios ‘Caramiñas’ de A Pobra y que también es cantareira y tiene gran destreza con el baile, teatro y poesía, ejerció a partir de las doce menos cuarto del mediodía como maestra de ceremonias con las precampanadas de este evento que estuvo caracterizado por la interacción con el público, al que animó a deshacerse de todo lo malo para entrar en el año nuevo de la mejor manera posible, un mensaje del que también se hizo eco el alcalde, José Carlos Vidal, desde el balcón de la casa consistorial. A las doce del mediodía tuvieron lugar las campanadas y un cuarto de hora después empezó la animación musical por las calles de la localidad a cargo de Os Festicultores Troupe.

Además, esa cita no concluyó ahí, pues está previsto que, después de que cada uno tome esta próxima medianoche las doce uvas de la suerte -o el producto que sea de su elección- en las campanadas reales que marcarán el cambio de año, a partir de la dos de esta próxima madrugada -se modificó la hora inicialmente prevista de la una con la finalidad de reunir al mayor número posible de personas- continuará la celebración en la carpa que instalada en la Praza Alcalde Segundo Durán, y que se convertirá en el principal punto de encuentro de la velada con una Festa de Aninovo que contará con DJ y cotillón.

Los asistentes agotaron las provisiones de uvas y de cotillón que se pusieron a disposición del público asistente
Los asistentes agotaron las provisiones de uvas y de cotillón que se pusieron a disposición del público asistente
Los asistentes agotaron las provisiones de uvas y de cotillón que se pusieron a disposición del público asistente
Los asistentes agotaron las provisiones de uvas y de cotillón que se pusieron a disposición del público asistente
Mariló Ríos fue la maestra de ceremonias de un evento organizado por las concejalías de Cultura y de Deportes
Mariló Ríos fue la maestra de ceremonias de un evento organizado por las concejalías de Cultura y de Deportes
El alcalde, José Carlos Vidal, junto a otros representantes del Gobierno local y la maestra de ceremonias, Mariló Ríos, brindaron por un próspero año 2026 para todos los pobrenses
El alcalde, José Carlos Vidal, junto a otros representantes del Gobierno local y la maestra de ceremonias, Mariló Ríos, brindaron por un próspero año 2026 para todos los pobrenses
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina

Te puede interesar

Las personas asistentes a la celebración de las precampanadas pasaron por el photocall para inmortalizar el momento de su participación en la fiesta

Amicos celebró en su centro de Boiro sus precampanadas más especiales y de manera festiva e inclusiva
Chechu López
La praza de Ravella acogió las tradicionales campanadas adelantadas

Emocionante y nostálgico inicio de año: En Vilagarcía ya es 2026
Fátima Frieiro
El agua que brota de la tubería rota sigue derramándose desde hace diez días

Alertan de la pérdida de varias toneladas de agua en el puerto de Ribeira al romper una tubería hace 10 días sin que sea reparada
Chechu López
La actividad incluyó su tradicional viaje a localidad lusa de Vilanova de Cerveira

Setenta personas usuarias de la ONG ABAS participaron desde mayo en su programa de respiro familiar 'Re-Conecta'
Chechu López