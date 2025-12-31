Más de 800 personas despiden en A Pobra el 2025 y reciben el año nuevo tomando las uvas de la suerte con campanadas anticipadas

Numerosas personas se dieron cita este mediodía delante de la casa consistorial pobrense para dar la bienvenida anticipada al 2026

Más de 800 personas dieron este mediodía en A Pobra la bienvenida conjunta, de manera anticipada y simbólica, al 2026 con doce campanadas, doce uvas y mucha diversión. Se trató de una propuesta organizada por tercer año consecutivo por la Concellería de Cultura, a la que este año se sumó la de Deportes, tras la buena acogida que tuvo en convocatorias anteriores. Ese éxito de participación, con numerosos pobrenses congregados frente al edificio del consistorio se consiguió a pesar de que este 31 de diciembre coincide en miércoles y jornada laborable, pero se agotaron la totalidad de la provisiones de 600 bolsas con uvas y 600 cotillones que, a partir de las 11.30 horas, se empezaron a repartir entre el público.

Mariló Ríos, integrante de la Asociación de Amas de Casa, Consumidores e Usuarios ‘Caramiñas’ de A Pobra y que también es cantareira y tiene gran destreza con el baile, teatro y poesía, ejerció a partir de las doce menos cuarto del mediodía como maestra de ceremonias con las precampanadas de este evento que estuvo caracterizado por la interacción con el público, al que animó a deshacerse de todo lo malo para entrar en el año nuevo de la mejor manera posible, un mensaje del que también se hizo eco el alcalde, José Carlos Vidal, desde el balcón de la casa consistorial. A las doce del mediodía tuvieron lugar las campanadas y un cuarto de hora después empezó la animación musical por las calles de la localidad a cargo de Os Festicultores Troupe.

Además, esa cita no concluyó ahí, pues está previsto que, después de que cada uno tome esta próxima medianoche las doce uvas de la suerte -o el producto que sea de su elección- en las campanadas reales que marcarán el cambio de año, a partir de la dos de esta próxima madrugada -se modificó la hora inicialmente prevista de la una con la finalidad de reunir al mayor número posible de personas- continuará la celebración en la carpa que instalada en la Praza Alcalde Segundo Durán, y que se convertirá en el principal punto de encuentro de la velada con una Festa de Aninovo que contará con DJ y cotillón.

Los asistentes agotaron las provisiones de uvas y de cotillón que se pusieron a disposición del público asistente

Mariló Ríos fue la maestra de ceremonias de un evento organizado por las concejalías de Cultura y de Deportes