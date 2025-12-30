Herido el conductor de un camión en un accidente laboral en A Pobra al aplastarle la pierna derecha una rueda de su vehículo

La víctima fue rescatada de debajo de la rueda del camión con la ayuda de una pala excavadora Chechu Río

El conductor de un camión, cuya identidad responde a las iniciales J.C.B.D., de 57 años, resultó herido en un accidente laboral registrado en torno a las cuatro de esta tarde en la parroquia pobrense de Santa Cruz de Lesón. Al parecer, ese trabajador estaba descargando mercancía del remolque de su vehículo cuando este último se empezó a desplazar por si sólo en dirección hacia la carretera comarcal AC-302. Al percatarse de esa circunstancia, ese hombre trató de frenarlo, con la desgracia de que la rueda trasera izquierda del camión le pasó por encima de su pierna derecha, aplastándosela.

Fue un particular el que contactó con el Centro Integrado de Atención ás Emerxencias (CIAE) 112 Galicia para informar de lo ocurrido. Fue entonces cuando sus gestores dieron traslado del suceso a la agrupación de voluntarios de Protección Civil de A Pobra, que fue la primera en llegar y atender al herido, así como a las dotaciones de guardia de los parques de Bomeros de Ribeira y de Boiro, a la Policía Local pobrense y a la Guardia Civil del puesto principal boirense, además de a Urxencias Sanitarias de Galicia-061.

Este último servicio movilizó al lugar del accidente laboral a su ambulancia de Soporte Vital Básico (SVB) con base en Ribeira y que iba medicalizada con el equipo sanitario del centro de salud de A Pobra, así como el helicóptero medicalizado Halcón 3 (H3) con base en el helipuerto del Hospital Provincial de Conxo, que aterrizó en una finca pegada al lugar del suceso.

Rescate

Para poder sacar a la víctima de debajo del camión fueron necesarios los servicios de una pala excavadora, con la que se procedió a levantar el vehículo pesado, así como con un hidráulico del propio vehículo causante del accidente, siendo necesario ponerle unos tacos de madera por debajo para evitar que se hundiera en el terreno. De ese modo se liberó a su conductor de debajo de la referida rueda, y se le pudo prestar una primera asistencia por parte del personal sanitario desplazado al lugar.

Seguidamente, los profesionales de los servicios sanitarios y de emergencias inmovilizaron al herido y lo levantaron con una camilla de palas, de donde lo pasaron a la camilla en la que posteriormente se le subió a la referida aeronave del 061, en la que se procedió a su traslado de urgencia hasta el Clínico del Complejo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela (CHUS).