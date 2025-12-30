Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Pobra

Herido el conductor de un camión en un accidente laboral en A Pobra al aplastarle la pierna derecha una rueda de su vehículo

El helicóptero medicalizado H3 del 061 trasladó de urgencia a la víctima, un hombre de 57 años, al Clínico de Santiago de Compostela

Chechu López
30/12/2025 17:31
La víctima fue rescatada de debajo de la rueda del camión con la ayuda de una pala excavadora
La víctima fue rescatada de debajo de la rueda del camión con la ayuda de una pala excavadora
Chechu Río
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
620_dans_relojeros_redideal_251215_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina

El conductor de un camión, cuya identidad responde a las iniciales J.C.B.D., de 57 años, resultó herido en un accidente laboral registrado en torno a las cuatro de esta tarde en la parroquia pobrense de Santa Cruz de Lesón. Al parecer, ese trabajador estaba descargando mercancía del remolque de su vehículo cuando este último se empezó a desplazar por si sólo en dirección hacia la carretera comarcal AC-302. Al percatarse de esa circunstancia, ese hombre trató de frenarlo, con la desgracia de que la rueda trasera izquierda del camión le pasó por encima de su pierna derecha, aplastándosela.

Fue un particular el que contactó con el Centro Integrado de Atención ás Emerxencias (CIAE) 112 Galicia para informar de lo ocurrido. Fue entonces cuando sus gestores dieron traslado del suceso a la agrupación de voluntarios de Protección Civil de A Pobra, que fue la primera en llegar y atender al herido, así como a las dotaciones de guardia de los parques de Bomeros de Ribeira y de Boiro, a la Policía Local pobrense y a la Guardia Civil del puesto principal boirense, además de a Urxencias Sanitarias de Galicia-061.

Este último servicio movilizó al lugar del accidente laboral a su ambulancia de Soporte Vital Básico (SVB) con base en Ribeira y que iba medicalizada con el equipo sanitario del centro de salud de A Pobra, así como el helicóptero medicalizado Halcón 3 (H3) con base en el helipuerto del Hospital Provincial de Conxo, que aterrizó en una finca pegada al lugar del suceso.

Rescate

Para poder sacar a la víctima de debajo del camión fueron necesarios los servicios de una pala excavadora, con la que se procedió a levantar el vehículo pesado, así como con un hidráulico del propio vehículo causante del accidente, siendo necesario ponerle unos tacos de madera por debajo para evitar que se hundiera en el terreno. De ese modo se liberó a su conductor de debajo de la referida rueda, y se le pudo prestar una primera asistencia por parte del personal sanitario desplazado al lugar.

Seguidamente, los profesionales de los servicios sanitarios y de emergencias inmovilizaron al herido y lo levantaron con una camilla de palas, de donde lo pasaron a la camilla en la que posteriormente se le subió a la referida aeronave del 061, en la que se procedió a su traslado de urgencia hasta el Clínico del Complejo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela (CHUS).

La víctima fue llevada en una camilla por los servicios sanitarios, de emergencias y de seguridad hasta el helicóptero medicalizado del 061 para su traslado al Clínico compostelano
La víctima fue llevada en una camilla por los servicios sanitarios, de emergencias y de seguridad hasta el helicóptero medicalizado del 061 para su traslado al Clínico compostelano
Chechu Río
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara

Te puede interesar

Momento de la entrega de los productos en la sede de la ONG en Vilalonga

Sanxenxo reúne cerca de 500 kilos de comida para el Banco de Alimentos Rías Baixas
Sandra Rey
Infografía comparativa de lo que sería el depósito de betún con respecto a la mansión de los Duques de Terranova

Un tanque de betún más alto que un edificio de ocho plantas: Ravella alega al proyecto previsto para el Puerto
Fátima Frieiro
Los deportistas deportistas del club con el entrenador

El Club Olimpic participa en el Campeonato Xunta de Galicia Internatural
María Caldas
Autoridades locales y provinciales visitaron la tienda Cenor Otero que lideró el ranking en Boiro

Mercanavila logró en O Barbanza 44.066 ventas, con un volumen de negocio de 2.417.001 euros, que supuso el 15% de toda la provincia
Chechu López