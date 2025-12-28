Herido un ciclista al salirse de la vía y caer por un terraplén junto la rotonda de A Mercé, en A Pobra

Una ambulancia del 061 trasladó al ciclista herido al servicio de Urxencias del Hospital do Barbanza | Ch.R. Chechu Río

Un ciclista de unos 51 años y vecino de la comarca de Santiago de Compostela resultó herido de diversa consideración en un accidente de tráfico registrado en torno a las doce y media de este mediodía en la carretera AC-305, a la altura del kilómetro 30, en la rotonda de A Mercé, en localidad de A Pobra. Al parecer, el siniestro se produjo cuando ese varón de mediana edad iba montado en una bicicleta y descendía á bastante velocidad por el acceso de la Autovía do Barbanza junto a un amplio pelotón, integrado por una treintena de ciclista que habían subido previamente hasta A Curota, cuando a su vehículo de dos ruedas, al parecer, se le rompió la cadena, por lo que perdió el control de la misma, siguió recto y de frente por la referida glorieta, se salió de la vía y cayó por un terraplén, en el que le rescataron y le ayudaron a salir sus compañeros.

Fue uno de ellos el que contactó con el Centro Integrado de Atención ás Emerxencias (CIAE) 112 Galicia para comunicar lo sucedido, precisando que había una persona herida, por lo que solicitó la presencia de los servicios sanitarios y de profesionales de seguridad y de emergencias. Con la información facilitada, los gestores de dicho servicio de coordinación de las incidencias en la comunidad autónoma gallega dio traslado de ese aviso a Urxencias Sanitarias de Galicia-061, que movilizó una ambulancia de Soporte Vital Básico (SVB) con base en el lugar boirense de O Saltiño, cuyo personal técnico de emergencias sanitarias le prestó una primera asistencia a la víctima, a la que inmovilizó y trasladó al área de Urxencias del Hospital do Barbanza para que reciba la atención médica que precisa y le realicen pruebas para determinar el alcance de sus lesiones. Según indicaron algunos testigos, el ciclista estaba consciente y orientado, pero se quejaba de un fuerte dolor en uno de sus antebrazos.

Asimismo, hasta el lugar del suceso se desplazaron una patrulla de la Policía Local de A Pobra e integrantes de la agrupación pobrense de voluntarios de Protección Civil, que fueron avisados por el 112, al igual que la dotación de guardia del parque comarcal de Bomberos de Ribeira. Estos últimos, pertenecientes al Consorcio Provincial Contraincendios e Salvamento da Coruña, fueron anulados cuando iban de camino hacia el lugar del accidente, pues el ciclista ya fuera rescatado por unos compañeros y ya iba a ser trasladado por la ambulancia asistencial al hospital comarcal, por lo que sus servicios ya no eran necesarios.