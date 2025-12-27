Mi cuenta

Diario de Arousa

A Pobra

Rescatado en A Pobra un hombre de edad avanzada que cayó en su piso y no podía levantarse

Los Bomberos accedieron a la vivienda a través de una ventana y se encontraron al hombre tirado en el suelo, que estaba consciente y orientado, y  fue trasladado por el 061 al Hospital do Barbanza

Chechu López
27/12/2025 14:08
Hasta el lugar del suceso se movilizaron los Bomberos de Ribeira y una ambulancia del 061, así como Protección Civil y Policía Local de A Pobra

Chechu Río
Un hombre de edad avanzada fue rescatado esta mañana del interior del tercer piso, en el que vive solo, en un edificio de la Rúa Atalaia, en el casco urbano de A Pobra. Ese varón, que presenta movilidad reducida, se cayó en el suelo del salón y era incapaz de levantarse. Al no poder incorporarse, empezó a pedir auxilio y sus gritos pudieron ser escuchados por los vecinos, que en torno a las 9.40 horas contactaron con el Centro Integrado de Atención ás Emerxencias (CIAE) 112 Galicia para comunicar lo ocurrido. 

Con la información facilitada, los gestores de dicho servicio de coordinación de las incidencias en la comunidad autónoma gallega dieron traslado del suceso a la dotación de guardia del parque comarcal de Bomberos de Ribeira, a la agrupación de voluntarios de Protección Civil de A Pobra, a la Policía Local pobrense y a Urxencias Sanitarias de Galicia-061, que se movilizaron para acudir al rescate de la víctima.

Ventana abierta

Al llegar al lugar y no poder entrar por la puerta principal de la vivienda, los Bomberos ribeirenses utilizaron el camión autoescalera para encaramarse al tercer piso por su fachada, desmontaron la persiana que estaba completamente bajada y accedieron al interior por el hueco de la ventana que estaba abierta. Una vez en el interior, los profesionales pertenecientes al Consorcio Provincial Contraincendios e Salvamento da Coruña se encontraron al hombre de edad avanzada tirado en el suelo del salón, pero estaba consciente y orientado. 

Seguidamente, abrieron la puerta del domicilio y, de ese modo, permitieron la entrada de los componentes de los demás medios movilizados, que se hicieron cargo de la víctima, a la que subieron a una silla y procedieron a bajarla a la calle, donde aguardaba una ambulancia de Soporte Vital Básico (SVB) del 061, en la que se llevó a cabo el traslado del hombre rescatado al servicio de Urxencias del Hospital do Barbanza para someterlo a una evaluación sobre su estado de salud.

