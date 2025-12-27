Mi cuenta

A Pobra

La mejor decoración navideña de locales comerciales y hosteleros de A Pobra ya tiene ganadores

Chutin’s Garage y La Tapadera recibieron los máximos galardones, mientras que los segundos clasificados en sus respectivas categorías fueron la zapatería Mandarina y Taberna Os Cuñados

Chechu López
27/12/2025 07:20
La empresa de estética y cuidado de vehículos Chutin’s Garage obtuvo el primer premio del concurso en la categoría de establecimientos comerciales
La empresa de estética y cuidado de vehículos Chutin’s Garage y el bar La Tapadera ganaron el I Concurso de Embelecemento de Locais Comerciais e Hostaleiros convocado por el Ayuntamiento de A Pobra con motivo de la época navideña, y en los que les correspondieron sus repèctivos premios de 1.000 euros cada uno, que recibieron de manos de la concejala de Promoción Económica, Amparo Cerecedo. La relación de  galardonados se completó con la zapatería Mandarina y la Taberna Os Cuñados, que lograron el segundo puesto en sendas categorías del certamen, por el que recibieron cada uno 500 euros.

Cerecedo felicitó a los premiados, sobre todo, te niendo en cuenta “a cifra de negocios participantes e, especialmente, o alto nivel das decoracións”. En este sentido, indicó que fueron 22 establecimientos los que concurrieron en dicho concurso, “cuxo esforzo e creatividade dificultou a decisión do xurado”, subrayó la edila. Ante la "alta participación" alcanzada,la posibilidad de  incrementar el número de premios de cara a próximas ediciones de esta propuesta.

Fuentes municipales precisaron que a la hora de decidir la relación de ganadores, el jurado tuvo en cuenta aspectos como la creatividad y la originalidad, la estética y armonía del conjunto, la iluminación y la ambientación navideña, la integración con el entorno urbano y la contribución al embellecimiento general de la villa. Asimismo, la ornamentación del interior y del exterior del local fue otra de las cuestiones que se tuvieron en consideración al valorar y otorgar los premios.

El bar La Tapadera ganó el I Concurso de Embelecemento en la categoría de locales hosteleros
Cedida
La zapatería Mandarina quedó segunda en la categoría de local comercial en el I Concurso de Embelecemento
Cedida
La Taberna Os Cuñados quedó como segunda clasificada en la categoría de locales hosteleros del I Concurso de Embelecemento
Cedida
