Un joven de A Pobra captura una cabra suelta que estuvo poniendo en peligro la seguridad viaria en la Autovía do Barbanza

El veinteañero Gabriel García Lijó llevó a la cabra que capturó hasta la aldea de O Inferniño para dejarla amarrada hasta que su dueño acudió a recogerla Chechu Río

Una cabra suelta puso en peligro la seguridad viaria en la Autovía do Barbanza en varios momentos en que accedió a ella, entre las dos y las tres de la tarde de ayer, incluso saltando de la calzada en dirección a Ribeira hacia la otra que se dirige hacia Padrón. Fueron varios usuarios de dicha infraestructura viaria los que contactaron con el Centro Integrado de Atención ás Emerxencias (CIAE) 112 Galicia e incluso a través de grupos de mensajería rápida los que alertaron de la presencia de dicho animal a la altura del kilómetro 31, en las inmediaciones del acceso de A Mercé y Cadreche.

Los gestores del referido servicio de coordinación de las incidencias en la comunidad autónoma gallega dieron traslado de dicho aviso hasta en tres ocasiones a la Policía Local de A Pobra, que movilizó en todas ellas a una patrulla para tratar de localizarla, pero no obtuvo éxito, temiéndose que los avisos se repitieran a lo largo de la tarde. Algunos conductores indicaron que la vieron salir de la AG-11 en dirección hacia el monte, pero otros señalaron que pudieron verla regresar a ese vial.

Sin embargo, en torno a las 15.20 horas, un conductor, Manuel Antonio Pérez Míguez, de 27 años y de Portocarro, que se dirigía hacia San Isidro y que al llegar a una señal de Stop cambió de rumbo, contactó con los agentes municipales para informales que habían capturado a una cabra que había visto suelta en medio del viaducto de San Isidro de Posmarcos que pasa por encima de la AG-11.

Persecución

Inicialmente persiguieron a ese ejemplar caprino con el Volkswagen Polo en el que iba tanto él como un amigo por la rotonda de Cadreche cuando la avistaron. De hecho, dieron una vuelta más a dicha glorieta para poder iniciar una persecución con la finalidad de capturarla y evitar que continuara siendo un peligro para la circulación de vehículos.

La siguieron con el coche hasta un camino estrecho, en donde el copiloto, Gabriel García Lijó, de 20 años y vecino de San Isidro, decidió continuar su persecución a pie, llegando a recorrer más de medio kilómetro campo a través detrás de la cabra desde sua aldea hasta O Inferniño, hasta que se posó encima de un muro cerca de un río y en donde pudo darle alcance. El animal llevaba una cadena con una correa atada al cuello -podría demostrar que tiene un propietario- y que se le había enganchado a una pata, que probablemente fue lo que le impidió continuar escapando.

Vecinos de la aldea de O Inferniño dieron de beber y comer al ejemplar caprino hasta que lo recogió su propietario, que llevaba un par de días buscándola

Tras capturarla, Gabriel García decidió llevarla hasta la aldea de O Inferniño, en donde lo dejó amarrado a una valla metálica, dando aviso a la Policía Local pobrense de la situación en la que quedaba, pero aún permaneció en el lugar durante cerca de una hora. Luego dejó a los vecinos de esa aldea a su cargo y le dieron de beber y alimentos hasta que llegasen voluntarios de la agrupación de Protección Civil para recogerla. Sin embargo, eso ya no hizo falta pues, finalmente, acudió a por ella su dueño, que la llevaba buscando desde hacía un par de días.

Avistada en Navidad

Algún vecino de la aldea de O Inferniño había indicado que en la tarde del 25 de diciembre llegó a escuchar a alguna persona decir que había visto una cabra suelta por la zona de Cadreche, pero en ese momento no le dio mayor importancia, además de que tampoco le daba demasiada credibilidad a esa afirmación. Sin, tras la aparición en la jornada de ayer de un animal de esa misma especie, piensa que podría tener alguna relación con ello.