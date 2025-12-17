Mi cuenta

Diario de Arousa

A Pobra

A Pobra reparte 1.200 euros para estimular las compras en la plaza de abastos durante la Navidad

El segundo sorteo aún está abierto, pudiendo llegar a conseguir 400, 200 o 100 euros

Sandra Rey
17/12/2025 17:26
Algunos de los ganadores del primer sorteo recogiendo sus "caramiñas"
Algunos de los ganadores del primer sorteo recogiendo sus "caramiñas"
Cedida
La concejalía de Promoción Económica de A Pobra, con el objetivo de estimular el consumo en el mercado municipal durante las fiestas, hizo entrega de los 1.200 euros en vales de compra –empleando el formato de las “caramiñas”– a los agraciados del primero de los sorteo impulsados por la administración. Así, se repartió un primer premio de 400 “caramiñas”, dos segundos de 200 “caramiñas” y cuatro terceros de 100 “caramiñas”. Estos bonos podrán usarse hasta el miércoles, 24 de diciembre, para comprar los productos de las cenas de Navidad en la propia plaza de abastos.

La campaña no termina ahí, sino que estará disponible hasta este sábado, por lo que estos días los comerciantes del mercado entregarán a los clientes un boleto de participación por cada diez euros de compras. Por su parte, los usuarios deberán completar la participación con sus datos personales (nombre, apellidos y teléfono) y depositar los boletos en las urnas situadas en la plaza.

Los premios serán los mismos que en la primera rifa pero, en este caso, las personas ganadoras podrán consumir los vales de “caramiñas” hasta el 31 de diciembre.

