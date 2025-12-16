Mi cuenta

Diario de Arousa

A Pobra

Los nueve espectáculos de teatro, música y danza del Outono Cultural de A Pobra atrajeron a 1.600 espectadores

La concejala del departamento de Cultura, Patricia Lojo, manifestó que se trata de una cifra que "confirma o interese da veciñanza polas artes escénicas"

Chechu López
16/12/2025 05:35
El concierto de la Orquestra de Cámara Galega fue un o de los espectáculo que atrajo a más público
A Pobra despidió este pasado domingo su Outono Cultural con unas cifras que, según indican desde la Concellería que la ha promovida, "reafirman o asentamento desta programación municipal". La edila responsables del departamento de Cultura, Patricia Lojo, indicó que entre el mes de octubre y el 14 de diciembre se desarrollaron un total de nueve espectáculos teatrales, de música y danza que lograron reunir a 1.600 asistentes. "Trátase dun número que confirma o interese da veciñanza polas artes escénicas",  según subrayó la concejala. 

Lojo recordó que ese ciclo comenzó a finales de octubre con 'Guerra' de la compañía Teatro do Noroeste y se cerró de la mano de la danza teatral 'Od(i)osa' de Proxecto Morriña. También dijo que a lo largo de las semanas no faltó el teatro, con representaciones como, por ejemplo, 'As gardiás ou o nó do Tecelán' y 'O proceso'. Además, incidió en que también hubo hueco para la música a través de los conciertos de la Orquestra de Cámara Galega o la actuación de Zavala e As Atalarias de Caión. 

Todas esas propuestas, que estaban in cluidas dentro de la Rede Cultural de la Diputación de A Coruña, se presentaron en el Teatro Cine Elma en los sábados y domingos desde finales de octubre hasta mediados del presente mes. Por último, desveló que ya están trabajando en una nueva programación cultural que se llevará a cabo a partir de enero.

