La compañía pobrense Congalsa inicia sus celebraciones de Navidad con actividades para toda la familia de sus empleados

Los participantes en las actividades programadas por la compañía pobrense Congalsa se hicieron una foto de familia para el recuerdo

La compañía pobrense Congalsa inició las celebraciones navideñas con un programa de actividades pensado para estimular la creatividad, fomentar la solidaridad y celebrar el espíritu festivo entre sus empleados y sus familias. Así, ayer tuvo lugar la entrega de los premios del tradicional concurso de postales navideñas, dirigido a niños y jóvenes vinculados familiarmente con la empresa con sede central en el polígono industrial de A Tomada y en el que se recibieron 56 trabajos.

El jurado integrado por voluntarios del proyecto 'Personas' de la empresa premió a Saúl Brión (3 años) en la categoría de 3 a 6 años, a Fabio Fernández (7 años) en el segmento de 7 a 10 años y a Elina Sanles (15 años) en la franja de 11 a 17 años. Cada participante recibió un obsequio por su implicación en el certamen y los ganadores fueron galardonados con material de dibujo y pintura. Como es habitual, las postales ganadoras se utilizarán como felicitaciones oficiales de la empresa durante estas fiestas.

En paralelo, tuvo lugar la tercera edición del concurso de decoración navideña para empleados, en la que participaron seis trabajadores. La ganadora fue María del Rocío Pazos, operaria de Producción del turno de noche en Deán, quien fue obsequiada con material decorativo navideño.

Chocolatada

La entrega de premios se realizó por la tarde en la sede de Congalsa, contando con la asistencia de los niños participantes acompañados de sus familias, así como de los empleados que participaron en el concurso de decoración. Los galardones fueron entregados por Noela Prieto, directora general de la compañía. Tras la ceremonia, los asistentes pudieron disfrutar de una visita guiada por las instalaciones de Congalsa y finalizaron la jornada con una chocolatada con churros Ibercook Food Service, una de las marcas de la compañía pobrense.

Además de las actividades festivas, la Navidad en Congalsa mantiene un fuerte componente solidario. Un año más, la empresa organiza una recogida benéfica de juguetes, que permanecerá abierta hasta este viernes, día 19 de diciembre. Los juguetes donados serán entregados a entidades locales que apoyan a colectivos desfavorecidos y familias en riesgo de exclusión. Para facilitar la participación, se ha colocado un contenedor en la entrada de las instalaciones de la empresa.

Finalmente, las celebraciones navideñas concluirán el día 19 con la tradicional cena de Navidad, que reunirá a toda la plantilla en el pabellón polideportivo Alcalde Torres Colomer de la parroquia ribeirense de Palmeira.