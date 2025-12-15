La rápida intervención de un vecino evita que se propague un incendio en el lugar de Os Areos, en la parroquia pobrense de O Xobre

Una persona vio salir humo de un galpón y no dudó en acudir a apagar el incendio

La rápida intervención de un vecino en la extinción de un incendio en un inmueble en el lugar de Os Areos, en la parroquia pobrense de O Xobre, evitó una tragedia. Eran en torno a las dos y cuarto de la madrugada de ayer cuando esa persona empezó a ver cómo salía humo del interior de un galpón que está pegado a una vivienda en la que no había nadie en ese momento y, sin dudarlo, cogió una manguera de agua y sofocó las llamas, evitando que se propagase por el resto de ese caseto e incluso a la vivienda contigua. Otra persona que pasaba por ese sitio fue la que contactó con el 112 Galicia para comunicar que se había declarado un incendio y que veía como una persona lo estaba tratando de apagar.

Con la información facilitada, sus gestores dieron traslado del suceso a la dotación de guardia del parque comarcal de Bomberos de Ribeira, a la agrupación de voluntarios de Protección Civil y Policía Local de A Pobra y a la Guardia Civil de Boiro, que movilizaron sus unidades al lugar. Los profesionales pertenecientes al Consorcio Provincial Contraincendios e Salvamento da Coruña con sede en Xarás acabaron de extinguir las llamas, cuya afección se redujo a un capacho de leña gracias a la rápida reacción e intervención del referido vecino. A la espera de que se lleve a cabo una investigación de lo ocurrido, las principales hipótesis apuntan a que pudo originarse por las ascuas o brasas de una barbacoa que, posiblemente, no quedaron bien apagadas.