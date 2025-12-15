La rápida intervención de un vecino evita que se propague un incendio en el lugar de Os Areos, en la parroquia pobrense de O Xobre
Los Bomberos de Ribeira acabaron de extinguir las llamas, cuya afección se redujo a un capacho de leña y que se sospecha que se originaron por las ascuas de una barbacoa que no quedaron bien apagadas
La rápida intervención de un vecino en la extinción de un incendio en un inmueble en el lugar de Os Areos, en la parroquia pobrense de O Xobre, evitó una tragedia. Eran en torno a las dos y cuarto de la madrugada de ayer cuando esa persona empezó a ver cómo salía humo del interior de un galpón que está pegado a una vivienda en la que no había nadie en ese momento y, sin dudarlo, cogió una manguera de agua y sofocó las llamas, evitando que se propagase por el resto de ese caseto e incluso a la vivienda contigua. Otra persona que pasaba por ese sitio fue la que contactó con el 112 Galicia para comunicar que se había declarado un incendio y que veía como una persona lo estaba tratando de apagar.
Con la información facilitada, sus gestores dieron traslado del suceso a la dotación de guardia del parque comarcal de Bomberos de Ribeira, a la agrupación de voluntarios de Protección Civil y Policía Local de A Pobra y a la Guardia Civil de Boiro, que movilizaron sus unidades al lugar. Los profesionales pertenecientes al Consorcio Provincial Contraincendios e Salvamento da Coruña con sede en Xarás acabaron de extinguir las llamas, cuya afección se redujo a un capacho de leña gracias a la rápida reacción e intervención del referido vecino. A la espera de que se lleve a cabo una investigación de lo ocurrido, las principales hipótesis apuntan a que pudo originarse por las ascuas o brasas de una barbacoa que, posiblemente, no quedaron bien apagadas.