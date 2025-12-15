Dieciséis alumnos logran a través de un curso de formación sanitaria inicial en A Pobra la capacitación para enrolarse en buques pesqueros

La directora xeral de Desenvolvemento Pesqueiro, Ángeles Suárez, fue recibida por el gerente de Seforgasa, José Antonio Vidal, a su llegada a la sede de la empresa en A Pobra para clausurar un curso Chechu Río

La directora xeral de Desenvolvemento Pesqueiro, Ángeles Vázquez Suárez, participó recientemente en la clausura de un curso de formación sanitaria inicial impartido en Seforgasa, en A Pobra, y que contó con 16 alumnos. La representante de la Consellería do Mar subrayó que que se trata de una acción "esencial para garantir a seguridade a bordo", así como la correcta atención sanitaria en situaciones de emergencia y el cumplimiento de los procedimientos de embarque. Se trató de uno de los cursos que el departamento autonómico que dirige Marta Villaverde puso a disposición del sector para ofrecer formación que es obligatoria para que los tripulantes puedan enrolarse en los buques pesqueros y cumplir con los requisitos establecidos por la normativa marítima.

En ese contexto, la directora xeral explicó que, ante la elevada demanda y la ausencia temporal de cursos impartidos por el Instituto Social da Mariña (ISM), la Consellería do Mar activó medidas extraordinarias para evitar que los profesionales de dicho sector viesen limitada su capacidad de embarque. Así, la responsable autonómica anunció que en enero se publicará la nueva orden de formación, cofinanciada con el Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura (Fempa), que permitirá dar continuidad a las acciones formativas dirigidas al sector del mar y planificar con mayor estabilidad la oferta anual.

Ángeles Vázquez Suárez indicó que el objetivo de esas acciones pasa por garantizar que ningún profesional del mar quede sin posibilidad de embarcar por falta de una formación obligatoria. Por eso, tal y como sucedió en el impartido en Seforgasa, activan todos los mecanismos disponibles para atender al sector con rapidez y eficacia. El gerente de Seforgasa, José Antonio Vidal 'Fabri', explicó que estos cursos se suelen impartir los fines de semana para que los alumnos no pierdan de ir a trabajar al mar. Y anunció que los próximos que impartira su empresa serán de la Cofradía de Pescadores 'Virxe do Carme' de Rianxo los dís 19, 20 y 21 de este mes, y tambi´ñen se dirigirá a 16 alumnos.