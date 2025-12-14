La Papanoelada del Motoclub Sinfrenos recauda más de 200 kilos de alimentos no perecederos para los más necesitados de A Pobra

La salida de las ruta mototurística de la VII Papanoelada del Motoclub Sinfrenos tuvo lugar en torno a las cinco menos diez de la tarde y visitó Boiro y el entorno de Cabío Chechu Río

Cerca de 200 motos y 300 personas participaron en la tarde de ayer en la VII Papanoelada organizada por el Motoclub 'Sinfrenos' de A Pobra y en la que se recaudaron más 200 kilos de alimentos no perecederos para entregar al departamento municipal pobrense de Servizos Sociais, con la finalidad de que sean repartidos entre los más necesitados y vulnerables de la localidad. La actividad arrancó con una concentración en la Praza Alcalde Segundo Durán, y durante esos primeros minutos fue cuando se aprovechó para recoger las referidas donaciones, ya fuesen moteros o no, pues también se trató de implicar al resto de ciudadanos.

Al concluir con esa tarea, se tomó la salida para realizar una ruta mototurística, en la que la gran mayoría de pilotos y acompañantes llevaban el disfraz de Santa Claus. Ese recorrido les llevó por la carretera comarcal AC-305 hasta Praia Xardín, para continuar hacia la rotonda de Cimadevila, donde iniciaron el regreso por Ponte Goiáns y, una vez llegaron al centro de la villa pobrense, continuaron hasta Cabío, desde donde volvieron al punto de partida.

Una vez se encontraron todos en la Praza Alcalde Segundo Durán, se procedió al reparto de caramelos a los niños y una vez que acabaron por endulzar los paladares de los más pequeños, se trasladaron hasta el Café-Bar La Bolera para disfrutar de un picoteo, en el que los directivos del Motoclub 'Sinfrenos' aprovecharon para desear una Feliz Navidad a los que los acompañaron.

Igualmente, se procedió a la entrega de los premios, a los tres clubes más numerosos, que resultaron ser 'Furancheiros' de Padrón, 'Jas a Tope' de Rianxo y 'Satanases del Infierno' de Boiro, y a las mejor decoradas, como fueron la motocicleta de Roque de Santiago, que llevaba paquetes envueltos en papel de regalo, David Fandiño de Milladoiro, con renos en el frontal o un elfo metiéndose en una caja de regalo, y Marcos García de Boiro. Al final se sorteó un jamón valorado en más de 100 euros y dos packs con un par de botellas de vino cada una.

La salida de las ruta mototurística de la VII Papanoelada del Motoclub Sinfrenos tuvo lugar en torno a las cinco menos diez de la tarde y visitó Boiro y el entorno de Cabío Chechu Río

La moto de Roque de Santiago se llevó el premio a la mejor decorada , con sus cajas envueltas en papel de regalo Chechu Río

La motocicleta de David Fandiño, de O Milladoiro, se tuvo que conformar en esta ocasión con el segundo premio a la mejor decorada Chechu Río