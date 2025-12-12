Las excavaciones en el yacimiento del Castro da Croa revela que galaicos y romanos dejaron su huella en A Pobra

El Ayuntamiento, en colaboración con la Comunidade de Montes de San Isidro de Posmarcos, programó una visita guiada para dar a conocer parte de los resultados a los vecinos

Las excavaciones que se están llevando a cabo en el Castro da Croa de Posmarcos desde comienzos de la semana pasada dieron sus frutos, tal y como indicó la directora de esos trabajos, Lupe Castro, de la empresa Tempos Arqueólogos, en el transcurso de la visita guiada organizada por el Ayuntamiento pobrense en colaboración con la Comunidade de Montes de San Isidro de Posmarcos. Esas labores permitieron confirmar que esa zona estuvo largamente ocupada y contó con una extensa actividad, y determinaron que tanto los galaicos como los romanos dejaron su huella en el yacimiento.

Tal y como apuntó Castro, los hallazgos apuntan la superficie de unos 60 metros cuadrados en la que se ejecutaron los referidos trabajos tendría una ocupación perteneciente a la Segunda Edad de Hierro. Los seis sondeos realizados por dicha empresa permitieron localizar abundante material cerámico de origen romano. Con todo, tal y como explicó la directora, al no haber una estructura asociada a esas piezas, "non se pode determinar se houbo ou non ocupación do xacemento por parte dos romanos". Asimismo, se descubrieron los restos de una casa con forma circular y, a priori, de grandes dimensiones.

Esas excavaciones arqueológicas también permitieron confirmar la existencia de una antigua muralla de piedra en la zona de la croa de unos dos metros de ancho, un hallazgo que, según los responsables de los sondeos efectuados, "reafirma a importancia e a potencia deste xacemento en termos defensivos". El alcalde pobrense, José Carlos Vidal, que asistió a la visita guiada, valoró los resultados obtenidos indicando que "nos permiten seguir afondando na historia deste xacemento, un dos máis importantes e singulares da comarca". El primer edil agradeció la colaboración de la Xunta de Galicia, que desde la Dirección Xeral de Patrimonio Cultural da Xunta de Galicia aportó 18.000 euros para esos trabajos, así como el interés e implicación de los vecinos que participaron en la actividad.