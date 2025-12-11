El Ayuntamiento de A Pobra potenciará entre la población la acción del voluntariado, especialmente en el ámbito social

José Carlos Vidal y Amparo Cerecedo entregaron el tradicional aguinaldo a los voluntarios de la localidad Chechu Río

El Ayuntamiento pobrense realizó en la tarde de este miércoles un reconocimiento a la dedicación altruista de los voluntarios con la entrega del tradicional aguinaldo consistente en una cesta con productos navideños por parte del alcalde, José Carlos Vidal, y de la concejala de Servizos Sociais, Amparo Cerecedo, que agradecieron su “entrega e dedicación". Durante el acto, se destacó que la localidad cuenta con una red de voluntarios que colabora con varios departamentos municipales, realizando una labor que, desde el Gobierno local, se considera “esencial”.

En total, se reconoció la implicación de 24 voluntarios, aunque no todos pudieron ese obsequio por su colaboración, al no poder acudir al evento por tener que estar atendiendo otras ocupaciones. Así, varios de ellos aportaron su grano de arena con la Concellería de Servizos Sociais con la atención a personas, con la Concellería de Benestar Animal a través de la entidad protectora de animales ‘Moura’, mientras que en materia de seguridad y emergencias se contó con los componentes de la agrupación local de Protección Civil.

Esencia

El primer edil ensalzó el "altruísmo e a súa dedicación para seguir traballando para mellorar o día a día da Pobra” y agradeció su trabajo "a prol da mellora dos servizos para a cidadanía, un labor que, nalgúns casos, vén de hai anos". Vidal incluso recordó que él también mantiene, dentro de lo que le permiten sus ocupaciones en el ayuntamiento, su actividad de voluntariado y su esencia, entre la que precisó el hecho de acudir a darle de comer a dos colonias de gatos.

Por último, una de las voluntarias que presta su labor con el área de Servizos Sociais manifestó que algunas de las personas que, como ella, prestan su ayuda, son bastante mayores y ya no pueden implicarse todo lo que quisieran. Por ello, se hizo un llamamiento a la población para que dedique parte de su tiempo a ayudar a quienes lo necesita. En este sentido, desde di cho departamento se indicó que tratarán de realizar alguna campaña para buscar y lograr la implicación vecinal en la labor de voluntariado