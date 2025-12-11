Mi cuenta

Diario de Arousa

A Pobra

Desalojado un edificio de viviendas en el casco urbano de A Pobra tras un incendio en un dormitorio de una de ellas

Se sospecha que el origen del suceso está en un fallo eléctrico en el deshumidificador con el que la inquilina del piso usaba para eliminar la saturación de agua en el ambiente de la habitación

Chechu López
11/12/2025 18:41
Los Bomberos de Ribeira y de Boiro fueron movilizadas, junto con la Policía Local, para intervenir en el aviso de incendio en un piso del centro de A Pobra

Chechu Río
Un incendio se declaró poco antes de las cinco y cuarto de esta tarde en un dormitorio de un tercer piso de un edificio de viviendas de la Rúa Ulla, en la céntrica urbanización O’Lagar, en A Pobra. Su inquilina declaró que estaba viendo la televisión en otra sala del domicilio en el que habita cuando se apagó el televisor. Se levantó para comprobar lo que había pasado y fue entonces cuando supo que ese corte se había producido a consecuencia de que saltaron los diferenciales del cuadro eléctrico del piso. 

 Seguidamente pudo ver que de la una habitación donde duerme su hijo salía un humo muy negro, aunque en ese momento no había nadie dentro, pero en la que había dejado conectado un deshumidificador para eliminar la humedad de la misma y que se sospecha que está detrás del suceso. La mujer quiso acceder a su interior, pero el humo se lo impidió, por lo que, muy asustada, decidió salir de la vivienda.

Una vecina que vio salir humo contactó a las 17.15 horas con el Centro Integrado de Atención ás Emerxencias (CIAE) 112 Galicia para comunicar lo sucedido. Los gestores de dicho servicio de coordinación de las incidencias en la comunidad autónoma gallega dieron traslado de lo ocurrido a las dotaciones de guardia de los parques comarcales de Bomberos de Ribeira y de Boiro, así como a la Policía Local pobrense. 

Primeros en llegar

Fueron los agentes municipales los primeros en llegar al lugar y al subir por las escaleras del edificio se encontraron en ellas a la mujer que reside en el piso donde se registró el incendio y, debido a que la densa humareda se estaba extendiendo por las zonas comunes, decidieron desalojar a la media decena de personas que estaban en ese momento dentro del resto de los pisos. Los policías locales trataron de acceder con unos extintores al interior de la vivienda en la que se originó el incendio, pero el humo se lo impidió.

Posteriormente, llegaron los Bomberos de Ribeira y de Boiro, que si pudieron acceder al piso y dormitorio donde se inició el incendio, y comprobaron que ya no había fuego, pero si mucho humo, por lo que procedieron a ventilar todo el inmueble, tanto abriendo las ventanas del piso más afectado, como utilizando un ventilador industrial. El suceso, así como el amplio despliegue de vehículos de los parques comarcales de Bomberos, generaron una gran expectación y curiosidad en la zona y, pese a los daños materiales, todos expresaron su satisfacción por el hecho de que no se produjesen víctimas personales.

