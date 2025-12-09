Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Pobra

La borrasca Bram dejó un amplio reguero de incidencias en A Pobra

Protección Civil incluso recogió un reno del alumbrado navideño que apareció arrancado, pero no se cree que fuera por efecto del viento, sino de un acto vandálico o que alguien quiso robarlo

Chechu López
09/12/2025 22:01
Protección Civil incluso recogió un reno del alumbrado navideño que apareció arrancado, pero no se cree que fuera por efecto del viento, sino de un acto vandálico o que alguien quiso robarlo
Protección Civil recogió un reno del alumbrado navideño en la Prza de Galicia que apareció arrancado, pero no fue por efecto del viento, sino de un acto vandálico o que alguien quiso robarlo
Cedida
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina

La agrupación de voluntarios de Protección civil de A Pobra pasó la pasada madrugada en vela a causa del amplio reguero de incidencias que dejó la borrasca Bram a su paso por la localidad, principalmente por las fuertes rachas de viento que alcanzaron los 100 kilómetros por hora. Una de ellas, en la que provocó la rotura de la loneta del andamio de un edificio en obras de la Rúa Castelao provocó que, debido al riesgo de que cayeran a la vía pública al desprenderse, se cortase la circulación de vehículo con vallas y señales de prohibido el paso entre las once de la noche del lunes y las ocho de esta mañana, momento en que llegaron los operarios y se hicieron cargo de la situación. 

También tuvieron que recolocar la media docena de contenedores de basura que aparecieron tirados durante toda la noche en el casco urbano, principalmente en la zona del Paseo do Areal; retirar un árbol caído en la capilla de A Guadalupe dos Casás en torno a las dos de la madrugada y de unas ramas caídas en la pista que pasa junto el arenal de A Illa. También intervino en la eliminación de las dos balsas de agua que se formaron en el vial que pasa pegado a la playa de Cabío; las caídas de cuatro cables del tendido telefónico en el Alto do Maño, O Castro, A Ribeiriña y Ouxo entre las cuatro de la madrugada y las diez de la mañana y de otro cable del tendido eléctrico en Caiños. 

Igualmente, se soltaron dos vallas de obras de un edificio en una calle de O Maño y de otro en el entorno del hotel Lombiña. Por último, procedieron a enganchar de manera provisional los elementos del alumbrado navideño que se desprendieron de una columnas de los jardines Valle-Inclán. Y en relación con la decoración de Navidad, Protección Civil recogió un reno iluminado que había en la Praza de Galicia y que apareció arrancado, sospechándose que pudo ser fruto de un acto vandálico o bien que se lo intentase llevar algún amigo de lo ajeno sin lograrlo.

El viento derribó la valla de obra de un edificio
El viento derribó la valla de obra de un edificio
Cedida
La Rúa Castelao fue cortada al tráfico durante toda la madrugada debido a la rotura de las lonetas de un andamio de obra que corrían riesgo de caer sobre la vía pública
La Rúa Castelao fue cortada al tráfico durante toda la madrugada debido a la rotura de las lonetas de un andamio de obra que corrían riesgo de caer sobre la vía pública
Cedida
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251121_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica

Te puede interesar

Imagen de parte del derrame de gasóleo que se extendió a lo largo de 8 kilómetros entre el centro de salud de Rianxo y la aldea de Burés

Un coche con una avería derramó gasóleo a lo largo de 8 kilómetros de viales entre el centro de salud de Rianxo y el lugar de Burés
Chechu López
El ideal gallego

Detenido un vilagarciano en Asturias con 20 gramos de cocaína escondidos en su coche
Fátima Frieiro
El Boiro venció la pasada jornada al Noia

El CD Boiro visita el sábado a las 19:00 horas Ponte dos Brozos
María Caldas
El Natural quedó en tercer lugar

El Natural Sport consigue el bronce en el Nacional de clubes
María Caldas