La borrasca Bram dejó un amplio reguero de incidencias en A Pobra

Protección Civil recogió un reno del alumbrado navideño en la Prza de Galicia que apareció arrancado, pero no fue por efecto del viento, sino de un acto vandálico o que alguien quiso robarlo Cedida

La agrupación de voluntarios de Protección civil de A Pobra pasó la pasada madrugada en vela a causa del amplio reguero de incidencias que dejó la borrasca Bram a su paso por la localidad, principalmente por las fuertes rachas de viento que alcanzaron los 100 kilómetros por hora. Una de ellas, en la que provocó la rotura de la loneta del andamio de un edificio en obras de la Rúa Castelao provocó que, debido al riesgo de que cayeran a la vía pública al desprenderse, se cortase la circulación de vehículo con vallas y señales de prohibido el paso entre las once de la noche del lunes y las ocho de esta mañana, momento en que llegaron los operarios y se hicieron cargo de la situación.

También tuvieron que recolocar la media docena de contenedores de basura que aparecieron tirados durante toda la noche en el casco urbano, principalmente en la zona del Paseo do Areal; retirar un árbol caído en la capilla de A Guadalupe dos Casás en torno a las dos de la madrugada y de unas ramas caídas en la pista que pasa junto el arenal de A Illa. También intervino en la eliminación de las dos balsas de agua que se formaron en el vial que pasa pegado a la playa de Cabío; las caídas de cuatro cables del tendido telefónico en el Alto do Maño, O Castro, A Ribeiriña y Ouxo entre las cuatro de la madrugada y las diez de la mañana y de otro cable del tendido eléctrico en Caiños.

Igualmente, se soltaron dos vallas de obras de un edificio en una calle de O Maño y de otro en el entorno del hotel Lombiña. Por último, procedieron a enganchar de manera provisional los elementos del alumbrado navideño que se desprendieron de una columnas de los jardines Valle-Inclán. Y en relación con la decoración de Navidad, Protección Civil recogió un reno iluminado que había en la Praza de Galicia y que apareció arrancado, sospechándose que pudo ser fruto de un acto vandálico o bien que se lo intentase llevar algún amigo de lo ajeno sin lograrlo.

El viento derribó la valla de obra de un edificio Cedida