A Pobra

El Ayuntamiento de A Pobra revelará este jueves el resultado de la primera excavación arqueológica que se realizar en el Castro da Croa

Los trabajos se desarrollan en 60 de los 8.500 metros cuadrados que conforman el yacimiento, y permiten indagar sobre la Edad de Hierro en Galicia y el origen de los praestamáricos

Chechu López
09/12/2025 06:55
Autoridades autonómicas y locales supervisaron el inicio de las excavaciones arqueológicas en el Castro da Croa
Chechu Río
El Ayuntamiento pobrense dará a conocer este jueves el resultado de los hallazgos en la excavación que se viene realizando por parte de Tempos Arqueólogos desde comienzos de la semana pasada y que está previsto que remate este viernes en el Castro da Croa. Será a través de una visita guiada que se llevará a cabo en colaboración con la Comunidade de Montes de San Isidro de Posmarcos, de cuyo local saldrá a las 16.00 horas la expedición, y para la que no se requiere inscripción previa.

El alcalde, José Carlos Vidal, anima a los vecinos de A Pobra a participar en esta actividad pues, precisa que se presenta como “unha oportunidade única para saber máis sobre o xacemento, un dos máis singulares da comarca”. Con ello se persigue acercar a los pobrenses a la historia del yacimiento arqueológico y poner en valor su importancia, con el fin de favorecer una mejor preservación del patrimonio municipal.

De hecho, con ese objetivo, y el de promover investigaciones, fue con el que la Administración local adquirió hace un año el Castro da Croa. Es de tamaño medio y destaca por ser el único castro con un recinto circular “no que se aproveitou o outeiro rodeado polo río”, recordaron fuentes municipales, y por el buen estado de conservación de su sistema defensivo. 

Tal y como ya se informó a comienzos de la semana pasada, las tareas que se están realizando en el Castro da Croa, con 18.000 euros de inversión aportados por la Dirección Xeral de Patrimonio Cultural de la Xunta de Galicia, comprenden una superficie aproximada de 60 de los 8.500 metros cuadrados que lo conforman, y permiten indagar sobre la Edad de Hierro en Galicia y del origen de los praestamáricos, un pueblo que vivió en la comarca barbanzana durante esa etapa histórica.

