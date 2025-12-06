Poniendo talento, cariño, corazón y ojo que les vienen “de serie” en el Calendario Solidario 2026 de la asociación Ambar

Usuarios de Ambar que estaban entre el público del Teatro Cine Elma exhibieron los carteles de las series recreados Chechu Río

‘Asalto al Banco Central’, ‘Atasco 2’, ‘Matices’, ‘En Fin’, ‘El Jardinero’, ‘Allí Abajo’, ‘La Ley del Mar’, ‘Respira’, ‘Furia’, ‘Las Abogadas’, ‘La Mesías’ y ‘Animal’ son las doce series de ficción que se emitieron en diferentes plataformas de televisión y en cuyos carteles, como ya sucedió en años anteriores con otras, se inspiraron en la Asociación Ambar das Persoas con Diversidade Funcional para ilustrar y plasmar en las doce hojas de su Calendario Solidario 2026, una por cada mes del año. Ayer se vivió la puesta de largo de su presentación en el Teatro Cine Elma de A Pobra, en donde quedó patente que se trata de un trabajo hecho con corazón, cariño, talento y, sobre todo, mucho ojo creativo del fotógrafo Víctor Martínez ‘Pichero’, algo que a todos ellos les viene de serie.

Este almanaque persigue visibilizar el talento de los usuarios de dicha entidad y es fruto de la intensa labor de ‘Pichero’ y del referido colectivo presidido por Milagros Rey y en el que los participantes recrearon los carteles anunciadores de esas producciones audiovisuales. El referido acto, al que asistieron entre el público los usuarios de Ambar, acompañados por algunas de sus familias, lo presentó Zeltia Iglesias, coordinadora del proyecto, que fue dando paso a la reproducción de una serie de vídeos en los que aparecen los participantes hablando de como fue su trabajo para ese calendario, desvelándose a continuación el cartel de cada mes con ellos como protagonistas.

Mejor que los originales

‘Pichero’, que expresó su pena por el hecho de que no se pudiera ver el “preshow”, pues dijo que “estivo moi divertido”, manifestó que “este é o mellor calendario que se fai para una asociación”. También destacó la importancia tanto de las personas que salen en los carteles, a las que les dijo que “superades aos orixinais”, como las que no lo hacen, pues dijo que hasta las personas que trabajaron en maquillaje y peluquería hicieron un gran trabajo. Y, en una demostración del secreto de su trabajo, agregó que para este calendario solidario que viene realizando año tras año para Ambar “eu só poño o ollo e o corazón na mesma liña”. Por último, se acordó de otra protagonista, la vaca ‘Marela’. que sale en alguna de las imágenes. Y al preguntarles por propuestas para el próximo calendario, fue el mismo el que planteó hacerlo de ‘Los ángeles de Charlie’ y ‘Los vigilantes de la playa’, entre otras.

Milagros Rey agradeció la gran acogida del público en la presentación, la colaboración municipal y el apoyo de la quincena de empresas colaboradoras, y subrayó que el calendario es un “proxecto de vida, para crer” y que el “100% dos protagonistas de todo sodes os usuarios”. Por su parte, la concejala pobrense Patricia Lojo destacó “o cariño co que o facedes”. El Calendario Solidario 2026 de Ambar se puede adquirir en formato de mesa por 3,50 euros y de pared por 7 euros, a través de la tienda online en la página web de la asociación o llamando al número de teléfono de contacto 981 874 480 o enviando un mensaje al e-mail correo@asociacionambar.org.