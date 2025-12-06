Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Pobra

Poniendo talento, cariño, corazón y ojo que les vienen “de serie” en el Calendario Solidario 2026 de la asociación Ambar

La entidad de personas con diversidad funcional que preside Milagros Rey presentó su almanaque del próximo año que, como los últimos años, se inspira en carteles de series de plataformas televisión

Chechu López
06/12/2025 07:50
Usuarios de Ambar que estaban entre el público del Teatro Cine Elma exhibieron los carteles de las series recreados
Usuarios de Ambar que estaban entre el público del Teatro Cine Elma exhibieron los carteles de las series recreados
Chechu Río
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara

‘Asalto al Banco Central’, ‘Atasco 2’, ‘Matices’, ‘En Fin’, ‘El Jardinero’, ‘Allí Abajo’, ‘La Ley del Mar’, ‘Respira’, ‘Furia’, ‘Las Abogadas’, ‘La Mesías’ y ‘Animal’ son las doce series de ficción que se emitieron en diferentes plataformas de televisión y en cuyos carteles, como ya sucedió en años anteriores con otras, se inspiraron en la Asociación Ambar das Persoas con Diversidade Funcional para ilustrar y plasmar en las doce hojas de su Calendario Solidario 2026, una por cada mes del año. Ayer se vivió la puesta de largo de su presentación en el Teatro Cine Elma de A Pobra, en donde quedó patente que se trata de un trabajo hecho con corazón, cariño, talento y, sobre todo, mucho ojo creativo del fotógrafo Víctor Martínez ‘Pichero’, algo que a todos ellos les viene de serie. 

Este almanaque persigue visibilizar el talento de los usuarios de dicha entidad y es fruto de la intensa labor de ‘Pichero’ y del referido colectivo presidido por Milagros Rey y en el que los participantes recrearon los carteles anunciadores de esas producciones audiovisuales. El referido acto, al que asistieron entre el público los usuarios de Ambar, acompañados por algunas de sus familias, lo presentó Zeltia Iglesias, coordinadora del proyecto, que fue dando paso a la reproducción de una serie de vídeos en los que aparecen los participantes hablando de como fue su trabajo para ese calendario, desvelándose a continuación el cartel de cada mes con ellos como protagonistas. 

Mejor que los originales

‘Pichero’, que expresó su pena por el hecho de que no se pudiera ver el “preshow”, pues dijo que “estivo moi divertido”, manifestó que “este é o mellor calendario que se fai para una asociación”. También destacó la importancia tanto de las personas que salen en los carteles, a las que les dijo que “superades aos orixinais”, como las que no lo hacen, pues dijo que hasta las personas que trabajaron en maquillaje y peluquería hicieron un gran trabajo. Y, en una demostración del secreto de su trabajo, agregó que para este calendario solidario que viene realizando año tras año para Ambar “eu só poño o ollo e o corazón na mesma liña”. Por último, se acordó de otra protagonista, la vaca ‘Marela’. que sale en alguna de las imágenes. Y al preguntarles por propuestas para el próximo calendario, fue el mismo el que planteó hacerlo de ‘Los ángeles de Charlie’ y ‘Los vigilantes de la playa’, entre otras. 

Milagros Rey agradeció la gran acogida del público en la presentación, la colaboración municipal y el apoyo de la quincena de empresas colaboradoras, y subrayó que el calendario es un “proxecto de vida, para crer” y que el “100% dos protagonistas de todo sodes os usuarios”. Por su parte, la concejala pobrense Patricia Lojo destacó “o cariño co que o facedes”. El Calendario Solidario 2026 de Ambar se puede adquirir en formato de mesa por 3,50 euros y de pared por 7 euros, a través de la tienda online en la página web de la asociación o llamando al número de teléfono de contacto 981 874 480 o enviando un mensaje al e-mail correo@asociacionambar.org.

0620_sergio_ruiz_redideal_251121_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica

Te puede interesar

Los 'sereos' serán entregados en una gala programada para el 13 de diciembre en la casa de cultura de Porto do Son

El Museo Valle-Inclán de A Pobra, Antonio Pérez y Manuel Olveira consiguen ganar los 'sereos' de los XIX Premios Barbantia 2025
Chechu López
El acto de presentación en el Pazo do Martelo de los resultados del Laboratorio Ecosocial do Barbanza incluyó una sesión técnica dirigida por Adrián Capelo

Destacan que el Laboratorio Ecosocial do Barbanza se consolidó en seis años como un proyecto pionero prevención de incendios
Chechu López
Seydou durante el último partido en Os Carrís ante el Barbadás

El Cambados se mide esta tarde en Burgáns al experimentado Vilalbés
Gonzalo Sánchez
La brasileña Maira Horford lanza a canasta en el último partido en el pabellón Sara Gómez frente al Lleida

Recobrar “consistencia”, objetivo del Cortegada para vencer hoy al Romakuruma Mataró
Gonzalo Sánchez