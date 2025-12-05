El Ayuntamiento de A Pobra hace un llamamiento a voluntarios dispuestos a colaborar en la organización de la Cabalgata de Reyes para que se apunten

Imagen de archivo de una Cabalgata de Reyes en A Pobra

El Ayuntamiento de A Pobra, al igual que las otras localidades de la comarca barbanzana, está ultimando los preparativos para la llegada, exactamente, dentro de un mes de Sus Majestades de Oriente.

Con la finalidad de que la visita de Melchor, Gaspar y Baltasar se convierta en una experiencia mágica para los chiquillos, desde la Administración local pobrense se hace un llamamiento para que se apunten todos los voluntarios que deseen colaborar en la organización de la Cabalgata de Reyes que tendrá lugar en la tarde del próximo 5 de enero, con un desfile por diferentes lugares del término municipal.

Quienes deseen participar puede contactar con el Ayuntamiento a través del envío de un mensaje a la dirección de correo electrónico alcaldia@apobra.org o bien llamando al número de teléfono de contacto 981 843 280 y marcar o decir la extensión 2035.