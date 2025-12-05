Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Pobra

El Ayuntamiento de A Pobra hace un llamamiento a voluntarios dispuestos a colaborar en la organización de la Cabalgata de Reyes para que se apunten

Quienes deseen participar puede enviar un mensaje a la dirección de correo electrónico alcaldia@apobra.org o llamar al número de teléfono de contacto 981 843 280 y marcar o decir la extensión 2035

Chechu López
05/12/2025 05:40
Imagen de archivo de una Cabalgata de Reyes en A Pobra
Imagen de archivo de una Cabalgata de Reyes en A Pobra
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara

El Ayuntamiento de A Pobra, al igual que las otras localidades de la comarca barbanzana, está ultimando los preparativos para la llegada, exactamente, dentro de un mes de Sus Majestades de Oriente. 

Con la finalidad de que la visita de Melchor, Gaspar y Baltasar se convierta en una experiencia mágica para los chiquillos, desde la Administración local pobrense se hace un llamamiento para que se apunten todos los voluntarios que deseen colaborar en la organización de la Cabalgata de Reyes que tendrá lugar en la tarde del próximo 5 de enero, con un desfile por diferentes lugares del término municipal. 

Quienes deseen participar puede contactar con el Ayuntamiento a través del envío de un mensaje a la dirección de correo electrónico alcaldia@apobra.org o bien llamando al número de teléfono de contacto 981 843 280 y marcar o decir la extensión 2035.

0620_sergio_ruiz_redideal_251121_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica

Te puede interesar

El cocinero Marcos Otero, mostrando una de las elaboraciones

Las centollas y las setas se citan en un showcooking con los chefs Marcos Otero y Óscar Cousido
C. Hierro
Balizas en Electrodomésticos Leiro, en Vilanova

Rechazo en O Salnés por la implantación de la baliza V-16: “A medida ten moitas contradicións”
Sandra Rey
Cartel del evento

Las voces de Luis Fercán o Laura Losada se unen en una gala solidaria a favor de Gaza
C. Hierro
La compañía 'Ibuprofeno Teatro' en Catoira

Catoira será el primer municipio de Galicia en acoger la obra 'Bioconstrución'
Fátima Pérez