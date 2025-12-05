Catorce personas donaron sangre en la campaña promovida por la Entidad Urbanística de Conservación del Polígono Industrial de A Tomada

Carlos Triñanes, vicepresidente de la Entidad Urbanística de Conservación del Polígono Industrial de A Tomada, fue una de las 14 personas que donaron sangre en la unidad móvil de la ADOS Chechu Río

Quince personas -12 hombres (80%) y 3 mujeres (20%)- se presentaron en la mañana de ayer, en horario de 9.30 a 15.00, en la unidad móvil de la Axencia de Doazón de Órganos e Sangue (ADOS) para donar sangre, dentro de la campaña impulsada por la Entidad Urbanística de Conservación del Polígono Industrial de A Tomada. Uno de ellos quedó excluido al no reunir las condiciones para poder realizar ese gesto altruista.

El grupo sanguíneo mayoritario entre esos donantes fue el A+ con seis personas (40%), cuatro de los cuales fueron varones y dos féminas, seguido del 0+, con tres (20%), y el B+ con dos (13,33%), mientras que también hubo AB+, A- y 0-, con uno donante cada uno de ellos, lo que equivalió al 6,67% en cada uno de esos casos.

Desde la ADOS indicaron que realizar una recogida de donaciones en un polígono industrial resulta complicado, sobre todo cuando se trabaja en cadena y los empleados no se pueden ausentar de su puesto de trabajo, aunque precisaron que desde la compañías les dieron todas las facilidades.

Señalaron que la media de recogidas de sangre en una mañana ronda la treintena de mínimo, por lo que las 14 recogidas en el parque empresarial pobrense pueden parecer pocas, "pero o importante nestes casos, sobre todo na campàña de Nadal, en que resulta máis necesaria o sangue e os seus compoñentes, todo o que sexa sumar é moi bo".