La Xunta instala paneles divulgativos para sensibilizar sobre los riesgos de inundación de los ríos Morto y Xunderama en A Pobra

Cuatro carteles son generales con información de la zona y protocolo de actuación en caso de desbordamiento y otros 5 reducidos y 2 infantiles, con estética y lenguaje simples y adaptados

La Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático, a través de Augas de Galicia, completó la instalación de un total de 11 paneles informativos en el área de riesgo potencial significativo de inundación (Arpsi) del Río Morto, así como el Río Xunderama, en A Pobra, para concienciar a los ciudadanos sobre los peligros e implicaciones asociadas a estas zonas, así como sobre las medidas preventivas y las pautas de actuación recomendadas a los vecinos en caso de producirse algún episodio de esa tipología.

Esta Arpsi Río Morto-A Pobra engloba distintos tramos fluviales y, según recoge el Plan de Xestión do Risco de Inundación (PXRI) de la Demarcación Hidrográfica Galicia-Costa, pertenece al grupo IV, en el que se incluyen las zonas de mayor peligrosidad y riesgo desde el punto de vista de la posibilidad de que se produzcan desbordamientos.

Precisamente, la colocación de los referidos carteles pretende mejorar la conciencia pública sobre la dinámica natural de los cauces fluviales y reforzar la seguridad y las medidas de protección de la ciudadanía. Se trata, según precisan desde el departamento que dirige Ángeles Vázquez, de un trabajo enmarcado en el plan estratégico de divulgación de las áreas de riesgo potencial significativo de inundación (Pedarpsi) y que dá continuidad a la instalación de estos paneles en otras zonas sensibles de la Demarcación Galicia-Costa.

Formatos y mensajes adaptados

En el caso concreto de la Arpsi Río Morto-A Pobra, Augas de Galicia procedió a colocar cuatro paneles generales con información sobre la zona y el protocolo de actuación en caso de desbordamiento y otros cinco reducidos y dos infantiles, con una estética y lenguaje más simples y adaptados a la edad del público al que van dirigidos. Esos once carteles se reparten entre los ríos Morto y Xunderama.

Los trabajos para la instalación de esos paneles en el entorno de los canales fluviales a su paso por la localidad pobrense se enmarcan en el contrato de Augas de Galicia para la prestación del servicio de concienciación y divulgación del riesgo de inundación y señalización de las áreas que se encuentran en esta situación, que cuenta con una inversión de cerca de 700.000 euros.

Talleres en escuelas

Al amparo de este contrato y dentro del Pedarpsi se desarrollan también talleres en los centros educativos de Infantil y Primaria existentes en las proximidades de las áreas de riesgo potencial significativo de inundación para concienciar a las nuevas generaciones sobre la inundaciones y la influencia que tienen las acciones del ser humano en los entornos fluvial y en el funcionamiento de los canales de agua.

Augas de Galicia ya colocó estos indicadores en 18 municipios que cuentan con áreas de alto riesgo de inundación en su territorio: Ames, Gondomar, Bueu, Sanxenxo, Vilagarcía de Arousa, Carnota, Vimianzo, Zas, Carballo, Arteixo, Sada, Fene, Neda, Cedeira, As Pontes de García Rodríguez, Betanzos, A Coruña y, ahora, A Pobra. Dicho organismo autonómico refuerza así el compromiso con la prevención y gestión sostenible de eventuales inundaciones, en estrecha colaboración con las administraciones locales y autonómicas y cumpliendo con el PXRI vigente hasta 2027, que ya está siendo sometido a revisión en aplicación de la directiva comunitaria relativa a la gestión del riesgo de inundación.