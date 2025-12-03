Incentivan con el sorteo de una cesta de Navidad la donación de sangre en la unidad móvil que acudirá mañana al polígono industrial de A Tomada

La colaboración entre la Entidad Urbanística de Conservación del Polígono de A Tomada y la Axencia de Doazón de Órganos e Sangue se inició en noviembre del año pasado Chechu Río

El polígono industrial de A Tomada, en A Pobra, acogerá mañana, de 09.30 a 15.00 horas, la unidad móvil de la Axencia de Doazón de Órganos e Sangue (ADOS), que se situará enfrente a las instalaciones de la agrupación de voluntarios de Protección Civil. Con el objetivo de incentivar la donación de sangre, la compañía gallega de distribución alimentaria Vegalsa-Eroski aporta una cesta con productos de Navidad que se sorteará entre todas las personas que se acerquen a realizar es gesto altruista.

“La iniciativa se enmarca en las acciones de dinamización que desde la junta directiva de la Entidad Urbanística de Conservación del Polígono Industrial de A Tomada impulsamos con el propósito de convertir el espacio en un entorno atractivo y abierto a todo tipo de actividades, incluidas aquellas de carácter social y benéfico”, manifestó la presidenta de esa agrupación, Isabel Cañas. En este sentido, la también directora de Relaciones Externas de Congalsa precisa que “la colaboración con Vegalsa-Eroski refuerza esta línea de trabajo, favoreciendo la implicación del tejido empresarial en iniciativas de interés colectivo”.

Esta participación refuerza además, según indican desde la Entidad Urbanística de Conservación del Polígono Industrial de A Tomada, los lazos entre la empresa de distribución alimentaria, el parque empresarial pobrense y ADOS, "consolidando una relación de colaboración positiva".

Durante toda la jornada, quienes acudan a donar sangre podrán cubrir sus datos en los cupones habilitados al efecto y depositarlos en una urna situada en la referida unidad móvil. Una vez concluya el horario de donación, se procederá a extraer un cupón ganador, cuyo titular podrá recoger la cesta con productos típicos navideños durante la tarde de mañana en el supermercado Eroski Center de A Pobra.

Por ello, desde la Entidad de Conservación del Polígono de A Tomada animan a la ciudadanía y a las empresas de la zona a participar en esta acción solidaria, recordando que "cada donación cuenta y puede contribuir a salvar vidas", concluyó Isabel Cañas.