Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Pobra

Incentivan con el sorteo de una cesta de Navidad la donación de sangre en la unidad móvil que acudirá mañana al polígono industrial de A Tomada

La iniciativa se enmarca en acciones de dinamización de la Entidad Urbanística de Conservación del Polígono Industrial de A Tomada impulsa para hacer del lugar un entorno abierto a varias actividades

Chechu López
03/12/2025 10:15
La colaboración entre la Entidad Urbanística de Conservación del Polígono de A Tomada y la Axencia de Doazón de Órganos e Sangue se inició en noviembre del año pasado
La colaboración entre la Entidad Urbanística de Conservación del Polígono de A Tomada y la Axencia de Doazón de Órganos e Sangue se inició en noviembre del año pasado
Chechu Río
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara

El polígono industrial de A Tomada, en A Pobra, acogerá mañana, de 09.30 a 15.00 horas, la unidad móvil de la Axencia de Doazón de Órganos e Sangue (ADOS), que se situará enfrente a las instalaciones de la agrupación de voluntarios de Protección Civil. Con el objetivo de incentivar la donación de sangre, la compañía gallega de distribución alimentaria Vegalsa-Eroski aporta una cesta con productos de Navidad que se sorteará entre todas las personas que se acerquen a realizar es gesto altruista. 

“La iniciativa se enmarca en las acciones de dinamización que desde la junta directiva de la Entidad Urbanística de Conservación del Polígono Industrial de A Tomada impulsamos con el propósito de convertir el espacio en un entorno atractivo y abierto a todo tipo de actividades, incluidas aquellas de carácter social y benéfico”, manifestó la presidenta de esa agrupación, Isabel Cañas. En este sentido, la también directora de Relaciones Externas de Congalsa precisa que “la colaboración con Vegalsa-Eroski refuerza esta línea de trabajo, favoreciendo la implicación del tejido empresarial en iniciativas de interés colectivo”. 

Esta participación refuerza además, según indican desde la Entidad Urbanística de Conservación del Polígono Industrial de A Tomada, los lazos entre la empresa de distribución alimentaria, el parque empresarial pobrense y ADOS, "consolidando una relación de colaboración positiva". 

Durante toda la jornada, quienes acudan a donar sangre podrán cubrir sus datos en los cupones habilitados al efecto y depositarlos en una urna situada en la referida unidad móvil. Una vez concluya el horario de donación, se procederá a extraer un cupón ganador, cuyo titular podrá recoger la cesta con productos típicos navideños durante la tarde de mañana en el supermercado Eroski Center de A Pobra. 

Por ello, desde la Entidad de Conservación del Polígono de A Tomada animan a la ciudadanía y a las empresas de la zona a participar en esta acción solidaria, recordando que "cada donación cuenta y puede contribuir a salvar vidas", concluyó Isabel Cañas.

0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251121_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara

Te puede interesar

José Luis, el vilagarciano que buscó el amor en First Dates

Un empresario de Vilagarcía encuentra la chispa del amor en ‘First Dates’
Fátima Pérez
Palabra do Ano 2025

“Desfeita”, “foliada”, “loia”, “lume”, “retrinco” e “xenocidio”, candidatas a ser Palabra do Ano 2025
EP
La gala de entrega de los distintivos Sicted, de reconocimiento nacional, se celebró en el auditorio de Rianxo

O Barbanza roza las 70 empresas y servicios turísticos que obtienen el distintivo Sicted tras las últimas 23 nuevas incorporaciones
Chechu López
El Arosa llegó a la jornada de descanso tras vencer en casa al Estradense

El Arosa SC vuelve al trabajo con la mente puesta en Compostela
María Caldas