Diario de Arousa

A Pobra

Trasladada en una ambulancia del 061 al Hospital do Barbanza una mujer herida en un choque por alcance en Rúa Gasset, en el centro urbano de A Pobra

La víctima sufrió lesiones, al parecer, como consecuencia de la explosión del airbag de su vehículo tras registrarse el impacto entre los dos vehículos implicados

Chechu López
02/12/2025 22:08
Una ambulancia asistencial de Urxencias Sanitarias de Galicia-061 trasladó a la víctima al Hospital do Barbanza
Chechu Río
La céntrica Rúa Gasset de A Pobra, en el entorno de la confluencia con la Rúa Nova, fue escenario poco antes de las seis y media de esta tarde  de un accidente de tráfico consistente en una colisión por alcance entre dos vehículos. El siniestro se saldó con una mujer herida, al parecer, a causa de la explosión del airbag.

Fue un particular el que a las 18.26 horas contactó con el Centro Integrado de Atención ás Emerxencias (CIAE) 112 Galicia para comunicar lo sucedido, precisando que el siniestro se debió a un choque entre dos vehículos e indicaba que había alguna persona que precisaba de asistencia sanitaria.

Los gestores de dicho servicio de coordinación de las incidencias en la comunidad autónoma gallega dieron traslado de ese accidente de circulación a Urxencias Sanitarias de Galicia-061, que movilizó una ambulancia de Soporte Vital Básico (SVB) en la que trasladó a la víctima al área de Urxencias del Hospital do Barbanza. 

Al lugar también fueron movilizadas la dotación de guardia del parque comarcal de Bomberos de Ribeira y la Guardia Civil de Tráfico de Santiago de Compostela, que se encarga de instruir el atestado correspondiente para depurar la responsabilidad del siniestro.

