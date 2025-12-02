Una mujer se refugia en una panadería después de huir de su casa en A Pobra a la que accedió un individuo que presuntamente la agredió

La mujer que huyó de sus perseguidores buscó refugio en la panadería 'La Unión' situada en la Praza Cinco Calles, en pleno casco urbano de A Pobra Chechu Río

El operativo al que se dirigía a las ocho y media de la mañana de este domingo la patrulla de la Policía Local pobrense cuando sufrió un accidente contra una furgoneta de reparto de pan en la Rúa Gasset, a la altura de la casa de cultura, está relacionado con un aviso de una posible agresión a una mujer. Esos agentes municipales, cuyas lesiones han ido en aumento según fueron pasando las horas y ayer tenían dolorido todo el cuerpo, habían acudido momentos antes a la llamada de un vecino que alertó de que unos individuos discutían a gritos y proferían insultos contra otra persona en la Rúa Carlos Montenegro, e incluso que uno de ellos había accedido a un inmueble y que, supuestamente, estaba agrediendo a una mujer.

Al parecer, se trataba de dos hombres, uno de los cuales es viejo conocido de las fuerzas de seguridad, y una mujer, natural de Ribeira y que cuenta con cerca de 30 antecedentes, que intentaron que una pobrense les abriera la puerta principal de su casa que da a la Rúa Venecia. Al no lograrlo, esos individuos decidieron acceder a la misma por la parte trasera, para lo que uno de ellos saltó un muro. Cuando los agentes municipales llegaron al lugar ya no había nadie. Sin embargo, poco después llegó el propietario de la casa, que les permitió realizar una inspección en la misma, en la que se encontraron todo bastante revuelto y daños en la puerta trasera.

Auxilio

La mujer que había estado minutos antes dentro de la vivienda, y que se estaba viendo asediada por esos individuos, inició la huida y, tras recorrer aproximadamente medio kilómetro desde su domicilio, acabó refugiándose en la panadería ‘La Unión’, situada en la Praza Cinco Calles, pues decía que la estaban persiguiendo. Le pidió auxilio a una empleada, que apreció que la mujer estaba muy asustada y también que sangraba y presentaba signos de una posible agresión.

La víctima le pidió que llamase por teléfono a la Guardia Civil, algo que hizo de inmediato para solicitar sus servicios e, incluso, le pasó el celular a ella para que pudieran. Al carecer de patrulla cerca, el COS del instituto armado contactó con la Policía Local de A Pobra para pedirle apoyo en esa intervención, mientras ellos desplazaban a sus efectivos desde otra zona.

Hechos relacionados

Los agentes municipales, que estaban atendiendo el anterior aviso de la Rúa Carlos Montenegro -luego se comprobó que tenía relación con el otro para el que le estaba pidiendo su ayuda la Guardia Civil-, y se dirigieron hacia la referida panadería, pero no pudieron llegar al sufrir el referido accidente de tráfico. Los agentes del cuerpo benemérito llegaron a ese negocio de la Praza Cinco Calles, en donde se entrevistaron con la empleada que la asistió y también con la víctima, que acabó regresando a su domicilio. Según trascendió, hasta allí también regresaron sus perseguidores, pero se desconoce si prosiguió la trifulca, pues nadie de los alrededores percibió algo en ese sentido.

Al parecer, esos tres individuos no tenían nada contra ella, y que de lo que podría tratarse es de un ajuste de cuentas con alguna persona con la que esa mujer tenga alguna relación. La pareja anunció que tenía previsto acudir en los próximos días al cuartel de la Guardia Civil para presentar una denuncia en relación con lo sucedido.