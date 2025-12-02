Comienza en el Castro da Croa la excavación arqueológica del primer yacimiento interior de esa tipología en la comarca de O Barbanza

La directora de las prospecciones arqueológicas en el Castro da Croa dirigió a las autoridades en la visita a las zonas en las que se realizarán las excavaciones Chechu Río

El alcalde de A Pobra, José Carlos Vidal, y la delegada territorial de la Xunta en A Coruña, Belén do Campo, acompañados del jefe territorial de Cultura, Severino Álvarez, y del portavoz del grupo municipal del PP, Manuel Durán, supervisaron a última hora de esta mañana el inicio de los trabajos de excavación en el Castro da Croa, en Posmarcos, y que dependen directamente de la Dirección Xeral de Patrimonio.

Se trata de uno de los más singulares, emblemáticos e importantes que existen en la localidad de A Pobra. Estas prospecciones arqueológicas, que dieron comienzo en la jornada de ayer a través de sondeos, se llevan a cabo después de que el primer edil pobrense trasladase el pasado verano la pertinente solicitud de colaboración de la Administración autonómica para profundizar en la historia del yacimiento.

Según se indicó en la visita realizada, la transcendencia de esos trabajos viene dada viene dada porque se trata del “primeiro castro de interior que se excava no Barbanza”, apuntó el mandatario local, quien recordó que lo adquirió el Ayuntamiento de A Pobra hace un año y medio por unos 65.000 euros para garantizar su conservación y promover investigaciones como las que ya están en marcha. Se trata de un castro de tamaño medio, pues ocupa una superficie de unos 8.500 metros cuadrados y destaca por ser el único que posee un recinto circular “no que se aproveitou o outeiro rodeado polo río” y también “polo bo estado de conservación no que se atopa o seu sistema defensivo”.

Prospecciones arqueológicas

Las tareas, que se llevarán a cabo durante diez días hábiles en el Castro da Croa, comprenden una superficie de unos 60 metros cuadrados, y permitirán indagar en lo que se sabe de la Edad de Hierro en Galicia y sobre el origen de los praestamáricos, un pueblo que vivió en la comarca durante esa etapa histórica. La empresa Tempos Arqueólogos asume la ejecución de los trabajos, que cuentan con una inversión de 18.000 euros, que están financiados por la Dirección Xeral de Patrimonio Cultural da Xunta de Galicia. Está previsto que la campaña concluya el viernes de la próxima semana, día 12 de diciembre.

Vidal aprovechó la visita de la delegada territorial para agradecer el papel “esencial” de la Xunta de Galicia para acometer excavaciones como esta, y subrayó la intención del Gobierno local de seguir “impulsando este tipo de iniciativas, que son fundamentais para seguir recuperando o noso legado e a nosa historia”, precisó el regidor local de A Pobra.

De igual modo, el alcalde pobrense indicó que, tal y como ya se hizo en su día con motivo de las dos prospecciones en la Corte do Santo, está prevista la celebración el jueves de la próxima semana, día 11 de diciembre, a partir de las cuatro de la tarde, después de una charla que se impartirá en el local de la Comunidade de Montes de San Isidro de Postmarcos, con cuya colaboración se realizan los trabajos actuales y dicha actividad divulgativa.