Heridos dos policías locales y la conductora de una furgoneta de reparto de pan en una colisión en la céntrica Rúa Gasset, en A Pobra

El coche patrulla policial sufrió daños, principalmente en su parte frontal derecha fruto de la colisión con la furgoneta de reparto de pan en la Rúa Gasset Chechu Río

Dos agentes de la Policía Local de A Pobra y una mujer resultaron heridos como consecuencia de un accidente de tráfico registrado en torno a las ocho y media de la mañana de ayer en la Rúa Gasset, a la altura de la casa de cultura ‘Raquel Fernández Soler’, en la confluencia con las calles Lapido y Curraliño, en el casco urbano de A Pobra. Fue un particular el que a las 8.33 horas contactó con el Centro Integrado de Atención ás Emerxencias (CIAE) 112 Galicia para comunicar que se había producido un siniestro en el que se vieron implicados un coche patrulla de la Policía Local, que se dirigía a un operativo con la rotativa y sirena activadas, y una furgoneta de reparto del pan que estaba girando para incorporarse hacia la Rúa Lapido y se produjo la colisión. Además, advirtió que podría haber ocupantes de esos vehículos con lesiones.

Con la información facilitada, los gestores de ese servicio de coordinación de las incidencias en la comunidad autónoma gallega dieron traslado de ese suceso a la dotación de guardia del parque comarcal de Bomberos de Ribeira, que le prestó una primera asistencia a las víctimas. Por un lado, el agente municipal que iba a los mandos del vehículo patrulla presentaba un corte en la cabeza, por encima de la sien, mientras que la conductora de la furgoneta tenía un chichón, además de que estaba algo mareada, y en ambos casos se apunta a la posibilidad de que esas heridas se las produjeron al golpearse contra un marco de sus vehículos.

Ambulancia medicalizada

El 112 también avisó a Urxencias Sanitarias de Galicia-061, que movilizó una ambulancia de Soporte Vital Básico (SVB), que llegó al lugar del accidente junto con el equipo sanitario del PAC de A Pobra, y entre su personal técnico de emergencias sanitarias y el médico y la enfermera completaron la asistencia a dos personas heridas, a las que inmovilizó con collarín.

A continuación se trasladó en el referido vehículo asistencial medicalizado hasta el servicio de Urxencias del Hospital do Barbanza para que reciban la atención médica que precisan y les realicen pruebas para determinar el alcance de sus lesiones. Una de ellas era un policía local de 50 años, M.R.I., al que tuvieron que ponerle cuatro grapas en la cabeza, y posteriormente se quejaba de la espalda, por lo que permaneció en observación; y la otra era la conductora de la furgoneta de una panadería, A.I.F.C., de 58 años, que conducían sus respectivos vehículos. El otro policía local que iba en el coche patrulla manifestó inicialmente que no estaba herido, pero más tarde empezó a quejarse de dolor en una rodilla, por lo que acudió por sus medios al hospital.

Regulación del tráfico

Igualmente, al lugar del accidente de tráfico acudieron efectivos de la agrupación de Protección Civil pobrense y un compañero de la Policía Local que estaba fuera de servicio, al que avisaron, y que se colocó un chaleco policial y estuvo regulando la circulación rodada, dando paso alternativo por la zona que estaba libre. Además, acudió la Guardia Civil de Tráfico del destacamento de Santiago de Compostela que, pese a no ser una carretera de su competencia, se encarga de instruir el atestado al estar implicado en el siniestro la Policía Local de A Pobra.