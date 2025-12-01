Mi cuenta

Diario de Arousa

A Pobra

Congalsa pone en valor su alianza de una década con la organización internacional Sustainable Fisheries Partnership

Considera que esa colaboración les permitió impulsar la sostenibilidad pesquera, fortalecer la trazabilidad de la cadena de suministro y promover la gestión responsable global de recursos marinos

Chechu López
01/12/2025 11:37
Directivos de SFP junto a responsables de Congalsa mantuvieron un encuentro en 2018
Directivos de SFP junto a responsables de Congalsa mantuvieron un encuentro en 2018
Cedida
La empresa Congalsa y la organización internacional Sustainable Fisheries Partnership (SFP) cumplen una década de alianza, un periodo del que ambas entidades subrayan que ha estado marcado por una “fructífera colaboración” orientada a impulsar la sostenibilidad pesquera, fortalecer la trazabilidad de la cadena de suministro y promover la gestión responsable de los recursos marinos a escala global. 

 La compañía pobrense indica que “la reputación internacional de SFP en materia de abastecimiento responsable y su capacidad para articular proyectos de mejora de pesquerías fueron elementos decisivos para que Congalsa estableciese una alianza con la organización en 2015”. 

Su director de Compras, David Comesaña, añade que “la adhesión nos permitió profundizar en nuestra estrategia de compras responsables, avanzar en certificaciones de sostenibilidad y colaborar de forma más estrecha con proveedores y comunidades locales para la protección de hábitats y la viabilidad de las especies”.

Retos del sector pesquero

Durante esta década, Congalsa y SFP participaron en diversos foros especializados, compartiendo experiencias y conocimientos sobre los retos del sector pesquero. Incidiendo en lo que ha supuesto esa alianza, Congalsa incide en que reforzó su liderazgo “como empresa comprometida con la sostenibilidad y fortalecimos nuestra estrategia en este ámbito basada en iniciativas que contribuyen a la protección de los recursos marinos”. 

 Entre los logros más destacados, destaca su colaboración desde el principio en proyectos de mejora de pesquerías de relevancia mundial, como el potón de Perú (‘Dosidicus gigas’) o la tintorera (‘Prionace glauca’). Y, además, subraya que forma parte activa de la ‘Squid Roundtable’, mesa redonda global que reúne a líderes del sector de cefalópodos para promover acciones de sostenibilidad ambiental y social en las principales pesquerías de calamar.

Auditorías ambientales

Para Congalsa, ser la primera empresa española en adherirse a SFP supuso “asumir importantes retos como, por ejemplo, gestionar un elevado volumen de materias primas procedentes de diversos caladeros internacionales, integrar información científica y sectorial en su modelo de compra y someter a sus proveedores a estrictas auditorías ambientales, sociales y legales”. Asimismo, señala que esa alianza posibilitó su avance en la consecución de objetivos marcados por la Agenda 2030, “especialmente en la eliminación de prácticas pesqueras no sostenibles, posicionándonos como referente en el cumplimiento de estándares globales”, afirmó Comesaña.

Así, la empresa con sede en el polígono industrial de A Tomada, en A Pobra, valora estos diez años de colaboración con SFP como “un periodo muy fructífero, clave para consolidar su posición como organización que sitúa la sostenibilidad en el centro de su gestión”. De cara al futuro, Congalsa aspira a “profundizar y ampliar esta alianza, explorando nuevas iniciativas conjuntas orientadas a la sostenibilidad global de las pesquerías y reforzando nuestro compromiso con el abastecimiento responsable y la protección de los ecosistemas marinos”, concluyen desde la compañía.

